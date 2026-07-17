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Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

La embarcación se posicionó debajo de la actual estructura vial. Durante este viernes se ejecutan las tareas preparatorias y de limpieza del lecho del río. Con estas perforaciones, la obra civil entrará en su etapa final de fundaciones, permitiendo la posterior colocación de las vigas y el tablero del nuevo enlace interurbano.

17 de julio 2026 · 12:39hs
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Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

La histórica y estratégica obra de construcción del nuevo puente que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé sumó un hito operativo fundamental para el avance del proyecto civil. Durante las últimas horas de este jueves y la mañana de este viernes, una imponente barcaza de ingeniería pesada arribó y se posicionó de manera fija sobre el cauce del río Salado, abriendo paso a la fase más compleja de la cimentación hídrica.

La embarcación técnica fue anclada con precisión debajo de la traza del actual puente carretero. El personal especializado de la empresa contratista se encuentra abocado al desarrollo de las tareas preparatorias obligatorias, las cuales contemplan el retiro preventivo de viejos tendidos de cañerías en desuso, el replanteo topográfico del lecho y la limpieza general del sector. El objetivo de las autoridades es dar inicio formal a las tareas de perforación a gran profundidad durante los primeros días de la semana entrante.

LEER MÁS: Desde Vialidad provincial prevén que el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé estará terminado en febrero de 2027

El despliegue de la barcaza permitirá ejecutar de manera segura los trabajos de fundición sobre el canal principal del río, un sector donde las corrientes y la profundidad impiden operar con maquinaria terrestre tradicional.

La estructura base del viaducto ingresa en su recta final

La misión crítica de este equipo flotante será la construcción de los cinco pilotes restantes contemplados en el diseño de ingeniería sobre el espejo de agua. Estas columnas subterráneas de hormigón armado e inyectado representan los verdaderos soportes que recibirán el peso de las vigas troncales y el tablero de circulación vehicular.

Desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe remarcaron la trascendencia de esta ventana de trabajo: una vez que se concluya el hormigonado de estos cinco pilotes subacuáticos, quedará completamente terminada la base estructural y de fundaciones del futuro puente. Este paso es indispensable para que las grúas de gran porte comicen con el montaje de las estructuras premoldeadas y los accesos complementarios en ambas cabeceras.

Un enlace estratégico para el área metropolitana

La concreción de las fundaciones sobre el río Salado representa el punto de no retorno para una de las obras de infraestructura más esperadas por los habitantes del departamento La Capital, destinada a descomprimir de forma definitiva el colapsado puente carretero inaugurado en la década de 1930.

Los equipos técnicos indicaron que las tareas sobre la barcaza no afectarán, en esta instancia, la transitabilidad del actual viaducto, aunque se solicita a los conductores circular con precaución ante el movimiento visual de las embarcaciones de apoyo y el personal que opera desde el agua en las inmediaciones de los pilares de la vieja estructura.

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