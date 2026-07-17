La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

El entrenador de la Selección argentina se enfrentará con uno de sus mentores.

La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni tendrá un duelo especial con su mentor.

Esto se debe a que Luis De la Fuente, el director técnico de España, fue el profesor de Scaloni cuando hizo el curso para obtener la licencia de UEFA Pro.

La historia entre Scaloni y De la Fuente, quienes hoy en día mantienen una gran relación, se remonta al 2017, cuando el argentino consiguió la licencia de UEFA Pro, que es el máximo nivel para entrenadores, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF.

En aquella época, De la Fuente dirigía a la selección española Sub-19 y estaba encargado de enseñar la asignatura de técnica. Dicho curso también contó con la presencia de otras figuras conocidas en el mundo del fútbol, como Andoni Iraola y Fernando Redondo. Scaloni, por su parte, se lució y terminó entre los cinco mejores del curso.

Con el pasar de los años, ambos directores técnicos mantuvieron una gran relación y reconocieron la labor profesional del otro en varias ocasiones.

Scaloni reconoció a De La Fuente antes de la final del Mundial

El martes pasado, durante la conferencia de prensa previa a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni reconoció que "además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él".

Además de la gran relación que mantienen, Scaloni y De la Fuente comparten una similitud en su recorrido como técnicos y es que ninguno dirigió a un club antes de llegar a la Selección mayor.

De la Fuente pasó previamente por la selección de España Sub 19, Sub 21 y Sub 23, mientras que Scaloni hizo lo propio en la Sub 20.

Este domingo, la Selección argentina no solo se enfrentará con España en la final del Mundial 2026, sino que el alumno buscará superar al maestro en el duelo de técnicos.