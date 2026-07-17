Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Este fin de semana debutará el hockey en cuatro ciudades del territorio santafesino, mientras que el fútbol masculino afrontará los octavos de final y el femenino iniciará las semifinales.

La Copa Santa Fe continúa ampliando su agenda deportiva y este fin de semana marcará un nuevo inicio con el debut del hockey en la edición 2026, que reúne a 14 deportes y 20 disciplinas. Al mismo tiempo, el fútbol masculino afrontará los octavos de final y el femenino pondrá en marcha las semifinales, en una nueva programación impulsada por el Gobierno de la Provincia junto a Lotería de Santa Fe, que siguen consolidando el certamen más federal del deporte santafesino.

La actividad del hockey comenzará con la primera etapa del certamen, organizada con el respaldo de las Federaciones y Asociaciones de Hockey de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Santafesina de Hockey, la Asociación de Hockey del Litoral, la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y la Federación Unión del Centro de Hockey.

La competencia tendrá dos instancias: una primera fase que se disputará durante este fin de semana y una etapa final prevista para octubre en la ciudad de Santa Fe, en las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey. En esa instancia se definirán los campeones en la rama femenina y se incorporará también la competencia masculina.

La actividad comenzará este viernes a partir de las 19 en Venado Tuerto, con encuentros en las canchas del Jockey Club y del CEF Nº 54, y en Villa Cañás, en la cancha de Studebaker. El sábado se repetirán esas sedes y se sumarán Rafaela, con partidos en CRAR, y Humboldt, en las instalaciones de Sarmiento.

Fútbol: comienzan los octavos y las semifinales en Copa Santa Fe

El fútbol también tendrá una intensa programación. En la rama femenina se disputarán los partidos de ida de las semifinales. El sábado desde las 15, Defensores de la Costa de Avellaneda recibirá a Colón de Santa Fe, mientras que a las 18, en Rosario, ADIUR enfrentará a Social Lux.

En el fútbol masculino será el turno de los octavos de final, con la presentación de los dos equipos de AFA de la ciudad de Santa Fe. El sábado a las 13.30, Unión visitará a Ciclón Racing, mientras que desde las 18 Colón jugará como visitante frente a Sanjustino.

Ambos encuentros se disputarán a partido único, con localía para el equipo de la categoría inferior y sin ventaja deportiva. En caso de empate al término de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.