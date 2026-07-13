Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, una de las competencias más tradicionales del calendario de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica , una de las competencias más tradicionales del calendario de la Fórmula 1 y una de las pruebas más desafiantes para los pilotos.

El piloto argentino de Alpine llegará a Spa-Francorchamps luego de conseguir el noveno puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde volvió a sumar puntos y mostró un rendimiento destacado. Ahora buscará continuar con su crecimiento dentro de la escudería francesa y mantenerse en la pelea por seguir avanzando en el campeonato.

La carrera de Bélgica corresponderá a la décima fecha de la temporada 2026 y se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. El escenario será el circuito de Spa-Francorchamps, considerado uno de los más icónicos de la Fórmula 1 por su extensión, sus curvas de alta velocidad y la histórica secuencia de Eau Rouge, una de las zonas más reconocidas del automovilismo mundial.

Estos son los horarios para Argentina del GP de Bélgica:

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1: 08:30 - 09:30

Práctica Libre 2: 12:00 - 13:00

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

El circuito de Spa-Francorchamps cuenta con una longitud de 7,004 kilómetros y será uno de los mayores desafíos del calendario debido a su combinación de rectas largas y curvas rápidas. El trazado posee 19 curvas y tendrá una competencia programada a 44 vueltas.

Además, es uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1: fue construido en 1921, remodelado en 1979 y formó parte del primer campeonato mundial de la categoría en 1950. Su récord de vuelta pertenece al finlandés Valtteri Bottas, quien en 2018 registró un tiempo de 1:46.286.

Colapinto afrontará una nueva oportunidad para seguir consolidándose dentro de Alpine en una temporada donde viene mostrando una evolución constante. Tras el resultado obtenido en Silverstone, el argentino buscará repetir una actuación positiva en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.