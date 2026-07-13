Sin lugar en Unión, Francisco Pumpido se sumó a Nacional (P): "Ya lo incorporamos"

El DT de Nacional de Paraguay, Víctor Bernay, confirmó el arribo de Francisco Pumpido, sin lugar en Unión. "Tiene buena zancada y finalización", dijo

Mientras Unión sigue moviéndose en el mercado de pases para reforzar el plantel, también comienza a resolver la situación de algunos futbolistas que no iban a tener demasiado protagonismo en el segundo semestre. Uno de ellos es Francisco Pumpido , quien continuará su carrera en Nacional de Paraguay .

Pumpido dejó Unión para encontrar minutos en Paraguay

La confirmación llegó desde el otro lado de la frontera. El entrenador Víctor Bernay anunció públicamente que el lateral santafesino ya se incorporó al plantel y que solo restan cuestiones administrativas para oficializar su llegada. "Hoy (por este lunes) tuvimos una tercera incorporación, que estaba en la posibilidad de salida de un futbolista. Vino Francisco Pumpido y con él estaríamos cerrando todo", expresó el DT en declaraciones al programa Fútbol a lo Grande.

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Bernay también explicó qué fue lo que llevó a Nacional a apostar por el futbolista surgido en Unión. "Es un lateral-volante con buena capacidad de zancada y buena capacidad de finalizaciones. Estuvo una temporada en el fútbol mexicano. Se sumó a la plantilla ante la posibilidad de que emigren uno o dos futbolistas de nuestro plantel", detalló.

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La salida de Pumpido no sorprende en Santa Fe. El juvenil de 21 años no aparecía entre las principales alternativas que manejaba Leonardo Madelón para el puesto. Por ese motivo, la posibilidad de emigrar surgió como la mejor alternativa para todas las partes. Nacional le ofrece la oportunidad de ganar continuidad en una Primera División competitiva, mientras que Unión libera un lugar en su plantel y permite que el futbolista continúe con su crecimiento.

¿Se va libre?

Pumpido tenía contrato hasta diciembre, por lo que resta conocerse si antes de esta salida renovó o directamente se quedó con el pase en su poder. En esta situación ya se fue Nicolás Paz a San Martín de San Juan y pasará lo mismo con Enzo Roldán, que fue presentado en Nueva Chicago.