Franco Armani dejó River y se despidió de los hinchas: "Cumplí el sueño de mi vida"

El arquero Franco Armani puso fin a una de las etapas más exitosas de su carrera al despedirse oficialmente de River tras ocho años y medio

El arquero Franco Armani puso fin a una de las etapas más exitosas de su carrera al despedirse oficialmente de River tras ocho años y medio en el club, expresando que "fue un sueño cumplido" vestir los colores.

En una emotiva conferencia de prensa, el arquero de 39 años confirmó que continuará su carrera en Atlético Nacional, donde también dejó una huella imborrable, y reconoció que la decisión fue una de las más difíciles de su vida.

Franco Armani cerró su ciclo en River

"Fue una decisión muy difícil. Pero llamó Atlético Nacional, que también es parte de mi vida, y tomé la decisión", expresó. Además, visiblemente emocionado, Armani leyó una carta dedicada a los hinchas.

Allí, el "Pulpo" recordó que vestir la camiseta de River representó cumplir un sueño de la infancia: "Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa".

El arquero repasó los momentos más importantes de su ciclo y destacó especialmente la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, además de los diez títulos conquistados con la camiseta de River.

También agradeció el cariño de los hinchas, a quienes les aseguró que siempre sintió su apoyo en los momentos más difíciles: "Si alguna vez logré transmitirles la misma pasión con la que defendí este escudo, entonces siento que cumplí mi misión".

Armani explicó que su salida también respondió al deseo de seguir compitiendo en el tramo final de su carrera, en un contexto en el que Santiago Beltrán comenzó a consolidarse como el arquero titular del equipo.

El histórico guardameta cerró su ciclo con números que lo ubican entre los más importantes de la historia del club de Núñez: disputó 366 partidos oficiales, mantuvo la valla invicta en 164 oportunidades, conquistó diez títulos y estableció el récord de 965 minutos sin recibir goles en Primera División.