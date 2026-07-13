¿Scaloni analiza cambiar el esquema en la Selección Argentina para jugar ante Inglaterra?

La Selección Argentina entrenó en Kansas antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial

La Selección Argentina prepara la semifinal del Mundial 2026 y entrenó este lunes en Kansas, Estados Unidos, de la mano del DT Lionel Scaloni antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Inglaterra por una de las semifinales.

Tras la práctica de este lunes el plantel de la Selección Argentina compartió un asado. Recién este martes, cuando se entrene en Atlanta, ciudad en la que enfrentará a los ingleses, podría haber un ensayo táctico en el que se pueda ir descubriendo cuáles serán los iniciales.

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A pesar de la zozobra que pasó el equipo campeón del mundo en Qatar 2022 ante Suiza, partido que terminó ganando en el tiempo suplementario pese a que los europeos se quedaron con diez hombres a los 27 del segundo tiempo, el DT Lionel Scaloni pondría la mayoría de los habituales titulares.

¿Scaloni cambia de esquema en la Selección Argentina ante Inglaterra?

Hay algunas dudas en la Albiceleste. En el lateral derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen luchando por un lugar en el equipo titular. En el mediocampo, Scaloni evalúa si le da lugar a Nicolás González desde el arranque en lugar de Alexis Mac Allister.

¿Podría volver a la línea de tres centrales que utilizó ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, con Nicolás Otamendi entrando por un volante? Esa fórmula ya le funcionó en una instancia decisiva. Así Argentina pasaría de jugar con un 4-4-2 a un 3-5-2. Si entra Otamendi lo haría por Rodrigo De Paul, quien sigue sin mostrar el nivel que suele tener en el elenco nacional.

Una probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.