Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

Colón continúa activo en el mercado de pases. La salida de Facundo Castet al exterior perdió fuerza y la dirigencia analiza otra alternativa para liberar un cupo. El jugador apuntado es de Primera División.

Aunque el libro de pases transita sus últimos días, Colón todavía no da por terminado su trabajo en el mercado. La dirigencia entiende que el plantel quedó fortalecido con las incorporaciones realizadas, pero considera que aún hay margen para sumar una pieza más que eleve el nivel del equipo en la recta decisiva de la Primera Nacional.

En ese escenario, la prioridad pasa por encontrar la manera de generar un cupo adicional que le permita incorporar otro futbolista.

Castet, cada vez más lejos de salir de Colón

Durante los últimos días, la principal alternativa que manejaba la dirigencia era concretar una transferencia de Facundo Castet al exterior. Esa operación le hubiera permitido al club acceder a un cupo extra para realizar una nueva incorporación.

Sin embargo, ese escenario perdió fuerza. El lateral no tiene intenciones de dejar Santa Fe, ya que atraviesa un momento muy especial en lo personal y en las próximas semanas será padre, una situación que lo llevó a priorizar la continuidad junto a su familia.

Eric Ramírez, hoy en Huracán, sería el delantero apuntado por Colón para terminar de potenciar al plantel.

Ante ese panorama, en la sede rojinegra comenzaron a estudiar otro camino. La posibilidad es concretar la salida al exterior de otro integrante del plantel que reúna los requisitos reglamentarios para liberar un nuevo lugar en el mercado de pases.

Un nombre que seduce a Medrán en Colón

Mientras se busca resolver esa cuestión administrativa, ya apareció el futbolista apuntado para reforzar el ataque.

Según informó Radio Gol (FM 96.7), el principal objetivo de Colón es Eric Ramírez, delantero de Huracán que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico del Globo y que podría buscar continuidad en otro club.

La gestión es encabezada por el director deportivo Diego Colotto, aunque la búsqueda también cuenta con el respaldo de Ezequiel Medrán, quien considera que el atacante reúne las características necesarias para potenciar el frente ofensivo.

Un delantero con experiencia y recorrido

A sus 29 años, el entrerriano nacido en Concordia acumula una extensa trayectoria en el fútbol argentino, principalmente con las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán.

En su carrera registra 264 partidos oficiales, con 44 goles y 15 asistencias, números que reflejan un recorrido importante en la máxima categoría.

Si bien durante 2026 perdió protagonismo en Huracán, donde disputó pocos minutos entre el Torneo Apertura, los playoffs y la Copa Argentina, venía de temporadas con una participación mucho más activa. En 2025 sumó 35 partidos, convirtió seis goles y aportó cuatro asistencias, mientras que en 2024 también tuvo una presencia constante en el conjunto de Parque Patricios.

Un mercado que todavía puede dar un golpe

Hasta el momento, Colón incorporó a Franco García, Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate, tres futbolistas que llegaron para ampliar las variantes de Medrán en la búsqueda del ascenso.

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Sin embargo, la dirigencia entiende que todavía hay una oportunidad para dar un último golpe en el mercado. La prioridad ahora será encontrar la ingeniería necesaria para liberar un nuevo cupo y, si eso sucede, Eric Ramírez aparece como el principal candidato para transformarse en la cuarta incorporación del Sabalero, con la intención de darle un salto de calidad a un plantel que sueña con regresar a la Liga Profesional.