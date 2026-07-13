Los agentes recibieron penas de prisión condicional, fueron inhabilitados para ejercer la función policial y deberán pagar multas. La víctima recuperó el dinero pocas horas después gracias a la intervención de Asuntos Internos.

Condenaron a dos policías por robarle US$ 1.500 a un automovilista durante un control en Santa Fe

Dos policías de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I fueron condenados por sustraerle 1.500 dólares a un hombre durante un control vehicular realizado en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena , quienes recibieron penas de prisión condicional , fueron inhabilitados para ejercer la función policial y deberán pagar multas por un total de 2.400.000 pesos .

La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio abreviado desarrollado este martes en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la investigación, destacó que "la víctima pudo recuperar la totalidad de su dinero momentos después del ilícito" y señaló que el damnificado participó de la audiencia y expresó su conformidad con la resolución judicial.

El control terminó con amenazas y el robo del dinero

Según la investigación, el viernes 3 de julio, alrededor de las 19, ambos policías realizaban tareas de prevención cuando interceptaron a un automovilista en la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo. En el vehículo también viajaba el hijo menor de la víctima.

De acuerdo con el fiscal, durante la requisa los uniformados encontraron pesos y dólares estadounidenses y le dijeron al conductor que estaba prohibido transportar dinero en efectivo dentro del vehículo.

Siempre según la acusación, lo amenazaron con detenerlo, poner a su hijo a disposición del área de Niñez y le advirtieron que, si los denunciaba, iba a terminar "dentro de una bolsa".

Ante esa situación y por temor, el hombre les entregó 400 dólares en la esquina de Luciano Molinas y Saavedra. Sin embargo, cuando los policías se retiraron, advirtió que también habían tomado otros 1.100 dólares que estaban guardados debajo de uno de los asientos del automóvil.

La víctima recuperó el dinero

Tras el episodio, el automovilista radicó la denuncia en la Unidad Especial de Asuntos Internos, cuyos agentes encontraron los 1.500 dólares en poder de los dos policías.

El fiscal Hernández destacó la rápida intervención del organismo y remarcó que la totalidad del dinero pudo ser recuperada y restituida a la víctima.

Uno de los policías también fue condenado por golpear a un joven

Además de los delitos vinculados al control vehicular, Pablo Tomás Pérez fue condenado por vejaciones, en una causa ocurrida el año pasado en Santo Tomé.

De acuerdo con la investigación, durante un procedimiento relacionado con el supuesto robo de una motocicleta, el policía golpeó con un puñetazo y un codazo en el rostro a un joven al que estaba requisando en inmediaciones de Uruguay y Gobernador Iriondo, provocándole lesiones.

Los delitos admitidos

En el juicio abreviado, Pérez y Cárdena reconocieron su responsabilidad penal como coautores de los delitos de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado, por haber sido cometidos por integrantes de la fuerza policial.

En tanto, Pérez también admitió la autoría del delito de vejaciones por la agresión ocurrida en Santo Tomé.

Como parte del acuerdo, ambos aceptaron las penas impuestas y la abreviación del proceso judicial.