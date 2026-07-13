Unión otra vez se descuidó en el final, ahora perdió ante Racing y no levanta

Las chicas de Unión siguen de capa caída en la Primera de AFA, al perder 2-1 sobre la hora ante Racing por la fecha 14

Unión volvió a estar a un paso de sumar, pero el desenlace fue el mismo de gran parte del torneo. Cuando parecía que el empate estaba asegurado, Racing encontró el gol en el tramo final y se quedó con un triunfo por 2-1 que dejó a las santafesinas con las manos vacías.

El encuentro, disputado este lunes en el Predio Tita Mattiussi, correspondió a la 14ª fecha de la Primera División femenina de AFA y significó un nuevo golpe para las dirigidas por Paulo Poccia, que continúan sin festejar desde que lograron el ascenso a la máxima categoría.

La Academia tomó la iniciativa y logró romper el cero gracias a Sindy Ramírez, que adelantó a las locales y parecía encaminar la tarde a su favor. Sin embargo, Unión mostró carácter para reaccionar. Con el correr de los minutos ganó confianza y encontró la igualdad por intermedio de Emilse Albornos, quien volvió a poner en partido al Rojiblanco y alimentó la ilusión de rescatar un punto en Avellaneda.

Pero cuando el empate parecía sentenciado, llegó el golpe más duro. En el cierre del encuentro apareció Marleidy Cossio, que marcó el 2-1 definitivo para Racing y dejó sin recompensa el esfuerzo de las santafesinas.

Final

#Racing 2 - 1 #Unión

Emilse Albornos convirtió para el Tatengue pic.twitter.com/J28EVvXEcY — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 13, 2026

La derrota mantiene a Unión en una situación comprometida. El equipo suma apenas tres puntos en lo que va del certamen y continúa en el último lugar de la zona A, todavía sin poder celebrar una victoria en su primera experiencia tras el ascenso a la elite del fútbol femenino argentino.

Así formó Unión