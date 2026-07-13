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Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Colón ratificó su gran mejora con una goleada 4-0 en el Brigadier López antre Central Norte y las estadísticas reflejan una superioridad de principio a fin

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 14:47hs
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Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Prensa Colón

Colón hizo lo que tenía que hacer. Aprovechó una fecha favorable, venció con autoridad a Central Norte, consiguió su segundo triunfo consecutivo, estiró su invicto como local y se acomodó nuevamente en el segundo puesto de la zona A, a cinco unidades del líder Ferro, su próximo rival.

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Números claros a favor de Colón

El 4-0 no dejó lugar para dudas, aunque los números terminan de explicar el dominio que ejerció el Rojinegro durante los 90 minutos. Si bien la posesión terminó repartida en un 50%, la diferencia estuvo en la profundidad y la eficacia. Colón remató 13 veces, casi el doble que su rival, que apenas llegó a siete disparos.

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La brecha fue todavía más amplia en los intentos que realmente inquietaron a los arqueros. El Sabalero registró 10 remates al arco, una cifra muy elevada para la categoría, mientras que Central Norte solo pudo exigir a Matías Budiño dos veces.

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La vocación ofensiva también quedó plasmada en la cantidad de ataques generados. Colón acumuló 55 avances, contra apenas 39 del conjunto salteño, sosteniendo una presión constante que terminó desgastando a la visita.

Las estadísticas de Colón-Central Norte.

Las estadísticas de Colón-Central Norte.

Las estadísticas terminan respaldando lo que mostró el desarrollo del partido: Colón fue ampliamente superior y transformó esa diferencia futbolística en una goleada que le permite llegar con confianza al gran desafío de la fecha 21, cuando visite al líder Ferro con la posibilidad de descontarle puntos en la pelea por la cima de la zona A.

Colón Central Norte Ferro
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