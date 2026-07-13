El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

Colón construyó gran parte de su campaña en Santa Fe, donde se mantiene invicto y exhibe una de las mejores producciones como local de toda la Primera Nacional. Los números explican por qué hoy es escolta en la Zona A.

Colón volvió a hacer del estadio Brigadier López un escenario determinante en su pelea por el ascenso. El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán edificó gran parte de su campaña como local, donde no conoce la derrota y cosechó la mayoría de los puntos que hoy lo ubican como escolta de la Zona A de la Primera Nacional.

El presente del Sabalero también se sostiene en una buena racha general. Ganó tres de los últimos cuatro partidos que disputó en el campeonato y, en su última presentación en Santa Fe, volvió al triunfo luego del empate que había registrado frente a Ciudad de Bolívar, reafirmando la fortaleza que viene mostrando ante su gente.

Un invicto que se hace cada vez más fuerte para Colón en Santa Fe

Los números en el Brigadier López reflejan el peso que tiene Colón cuando juega en casa. Acumula 12 encuentros consecutivos sin perder como local, con un saldo de siete victorias y cinco empates, una marca que le permitió sostenerse en los puestos de vanguardia del campeonato.

Si se toman únicamente los partidos disputados en la actual Primera Nacional, el Sabalero jugó 10 encuentros en Santa Fe, con un registro de seis triunfos y cuatro igualdades, manteniendo el invicto.

En ese tramo convirtió 16 goles y apenas recibió cinco, lo que arroja una diferencia de gol de +11. Además, sumó 22 de los 30 puntos posibles, alcanzando una efectividad del 73,33%, uno de los mejores rendimientos de la categoría.

Colón, entre los mejores dueños de casa del campeonato

La producción de Colón en condición de local también sobresale cuando se la compara con el resto de los equipos de la Primera Nacional. En la tabla general de rendimiento en casa, el Sabalero ocupa el tercer lugar, solo por detrás de dos de los equipos más sólidos del torneo.

Prensa Colón

El líder es Gimnasia de Jujuy, que en 10 presentaciones consiguió ocho victorias y dos empates, con 22 goles a favor y apenas seis en contra. El conjunto jujeño suma 26 puntos y exhibe una efectividad del 86,67%.

En el segundo puesto aparece Deportivo Morón, líder de la Zona A, que también permanece invicto en su estadio. En el Nuevo Francisco Urbano disputó 10 partidos, ganó siete y empató tres, acumulando 24 puntos, con un 80% de eficacia.

Un contraste con Ferro antes del duelo clave

El próximo compromiso enfrentará a Colón con Ferro, un rival que muestra una realidad muy diferente cuando juega como local. En el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, el Verdolaga ocupa el 23° puesto en la clasificación general de rendimiento en casa.

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El equipo de Caballito disputó nueve encuentros como local, con cinco victorias, un empate y tres derrotas. Marcó nueve goles, recibió ocho y suma 16 puntos, con una efectividad del 59,26%, muy por debajo de los registros que ostenta el Sabalero en el Brigadier López.

Con una localía que volvió a transformarse en un verdadero bastión, Colón encontró en Santa Fe el principal sostén de su campaña. Esa fortaleza explica buena parte de su lugar en la tabla y alimenta la ilusión de seguir peleando por el gran objetivo del ascenso hasta el final del campeonato.