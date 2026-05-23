El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se quedó con el décimo puesto en la clasificación de la carrera del Gran Premio de Canadá, la séptima jornada de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En tanto, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido y largará primero en la carrera de mañana, después de que le arrebatara la pole position a su compañero Kimi Antonelli en el cierre de la qualy.
Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole
El piloto argentino marcó un gran tiempo en la qualy realizada en el Circuito Gilles Villenueve de cara a la séptima carrera del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Colapinto y un destacado 10° puesto
Russell, que había conseguido el triunfo en la carrera sprint más temprano este sábado, registró un tiempo de 1:12.578 y se recuperó después de haber cometido un error en su primera vuelta en la Q3. De esta manera, le sacó 68 centésimas a Antonelli, con quien se sacó chispas en la sprint de este sábado. Así, Mercedes prolonga su dominio en la Fórmula 1. En tanto, en tercer lugar llegó Lando Norris, de McLaren.
Por su parte, el argentino sigue en un gran nivel en Canadá. No solo logró meterse entre los diez más rápidos de la clasificación, sino que más temprano, en la carrera sprint, había obtenido un noveno puesto que lo dejó al margen de sumar puntos.
Así quedó la grilla de largada
1 - George Russell
2 - Kimi Antonelli
3 - Lando Norris
4 - Oscar Piastri
5 - Lewis Hamilton
6 - Max Verstappen
7 - Isack Hadjar
8 - Charles Leclerc
9 - Arvid Lindblad
10 - Franco Colapinto
11 - Nico Hulkenberg
12 - Liam Lawson
13 - Gabriel Bortoleto
14 - Pierre Gasly
15 - Carlos Sainz
16 - Oliver Bearman
17 - Esteban Ocon
18 - Alex Albon
19 - Fernando Alonso
20 - Sergio Pérez
21 - Lance Stroll
22 - Valtetti Bottas