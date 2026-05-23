Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole El piloto argentino marcó un gran tiempo en la qualy realizada en el Circuito Gilles Villenueve de cara a la séptima carrera del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1 23 de mayo 2026 · 18:38hs

Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se quedó con el décimo puesto en la clasificación de la carrera del Gran Premio de Canadá, la séptima jornada de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En tanto, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido y largará primero en la carrera de mañana, después de que le arrebatara la pole position a su compañero Kimi Antonelli en el cierre de la qualy.

Colapinto y un destacado 10° puesto Russell, que había conseguido el triunfo en la carrera sprint más temprano este sábado, registró un tiempo de 1:12.578 y se recuperó después de haber cometido un error en su primera vuelta en la Q3. De esta manera, le sacó 68 centésimas a Antonelli, con quien se sacó chispas en la sprint de este sábado. Así, Mercedes prolonga su dominio en la Fórmula 1. En tanto, en tercer lugar llegó Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, el argentino sigue en un gran nivel en Canadá. No solo logró meterse entre los diez más rápidos de la clasificación, sino que más temprano, en la carrera sprint, había obtenido un noveno puesto que lo dejó al margen de sumar puntos. Así quedó la grilla de largada 1 - George Russell 2 - Kimi Antonelli 3 - Lando Norris 4 - Oscar Piastri 5 - Lewis Hamilton 6 - Max Verstappen 7 - Isack Hadjar 8 - Charles Leclerc 9 - Arvid Lindblad 10 - Franco Colapinto 11 - Nico Hulkenberg 12 - Liam Lawson 13 - Gabriel Bortoleto 14 - Pierre Gasly 15 - Carlos Sainz 16 - Oliver Bearman 17 - Esteban Ocon 18 - Alex Albon 19 - Fernando Alonso 20 - Sergio Pérez 21 - Lance Stroll 22 - Valtetti Bottas