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Se disputó la fecha de los Clásicos Santafesinos en el Torneo AFA Juvenil

Este sábado se llevaron a cabo los clásicos entre Unión y Colón en las distintas categorías del Torneo Juvenil que organiza AFA

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 19:08hs
Se disputó la fecha de los Clásicos Santafesinos en el Torneo Juvenil que organiza AFA.

Se disputó la fecha de los Clásicos Santafesinos en el Torneo Juvenil que organiza AFA.

Se disputó este sábado, una nueva jornada de Clásicos Santafesinos en el marco de la fecha 11 del Torneo Juvenil que es organizado por la AFA.

De esta manera, se jugaron seis partidos entre Unión y Colón pertenecientes a las categorías cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Y la jornada se cerró con tres victorias del Tate dos empates y una sola victoria del Sabalero

Los resultados

En el predio 4 de Junio (fue local Colón)

4° categoria: 0-0

5° categoría: Colón 3 (Lighuen Ceballos x 2 y Valentín Escudero)-Unión 0

6° categoría: Unión 2 (Eric Miño y Carlos Aressi)-Colón 0

En CIFFU (local Unión)

7° categoría: Unión 1 (Liam Domínguez)-Colón 0

8° categoría: Unión 3 (Facundo Barreto x 2 y Benicio Antúnez)-Colón 1

9° categoría: 0-0

Se cierra la jornada con tres victorias Tatengues, dos empates y una sola victoria Sabalera.

Clásicos fecha santafesinos
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