Es realmente sorprendente la campaña que viene realizando Ciudad Bolívar, un equipo que ascendió este año al Torneo de la Primera Nacional y que luego de 14 fechas disputadas, es el líder de la Zona A.
Ciudad Bolívar ganó como visitante y es el nuevo líder en la Zona A
Ciudad Bolívar sigue sorprendiendo y este sábado ganó en condición de visitante 1-0 a San Telmo. Con este resultado, superó a Colón y lidera la zona A con 25 puntos
Por Ovación
23 de mayo 2026 · 17:42hs
Ciudad Bolívar es el líder de la Zona A
Si bien Colón jugará este domingo ante Mitre de Santiago del Estero, la realidad indica que ahora el puntero es Ciudad Bolívar quien este sábado derrotó como visitante a San Telmo 1-0 con gol de Khalil Caraballo y suma 25 unidades.
En lo que va del campeonato, el equipo que dirige Diego Funes cosechó seis victorias, siete empates y apenas perdió un encuentro que fue en condición de local ante Ferro.
En la próxima fecha, Ciudad Bolívar será local frente a San Miguel y dentro de dos semanas visitará a Colón el domingo 7 de junio a las 17.