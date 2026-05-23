Uno Santa Fe | Ovación | Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar ganó como visitante y es el nuevo líder en la Zona A

Ciudad Bolívar sigue sorprendiendo y este sábado ganó en condición de visitante 1-0 a San Telmo. Con este resultado, superó a Colón y lidera la zona A con 25 puntos

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 17:42hs
Ciudad Bolívar venció a San Telmo y es el nuevo líder de la Zona A.

Ciudad Bolívar venció a San Telmo y es el nuevo líder de la Zona A.

Es realmente sorprendente la campaña que viene realizando Ciudad Bolívar, un equipo que ascendió este año al Torneo de la Primera Nacional y que luego de 14 fechas disputadas, es el líder de la Zona A.

Ciudad Bolívar es el líder de la Zona A

Si bien Colón jugará este domingo ante Mitre de Santiago del Estero, la realidad indica que ahora el puntero es Ciudad Bolívar quien este sábado derrotó como visitante a San Telmo 1-0 con gol de Khalil Caraballo y suma 25 unidades.

En lo que va del campeonato, el equipo que dirige Diego Funes cosechó seis victorias, siete empates y apenas perdió un encuentro que fue en condición de local ante Ferro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Porquettargasce/status/2058267368950771879&partner=&hide_thread=false

En la próxima fecha, Ciudad Bolívar será local frente a San Miguel y dentro de dos semanas visitará a Colón el domingo 7 de junio a las 17.

Ciudad Bolívar líder zona
Noticias relacionadas
Capibaras XV derrotó a Selknam y se clasificó a las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras y una victoria que vale el pase a semifinales

Diego Milito despidió este sábado a Gustavo Costas.

Conmoción en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas

Se disputó la fecha de los Clásicos Santafesinos en el Torneo Juvenil que organiza AFA.

Se disputó la fecha de los Clásicos Santafesinos en el Torneo AFA Juvenil

Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá.

Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole

Lo último

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Último Momento
La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Baja de la tasa de natalidad en Santa Fe: hablan de una tormenta perfecta y cambios sociales profundos

Baja de la tasa de natalidad en Santa Fe: hablan de una "tormenta perfecta" y cambios sociales profundos

El sábado concluyó con el liderazgo de Federico Villagra

El sábado concluyó con el liderazgo de Federico Villagra

Ovación
Capibaras y una victoria que vale el pase a semifinales

Capibaras y una victoria que vale el pase a semifinales

El sábado concluyó con el liderazgo de Federico Villagra

El sábado concluyó con el liderazgo de Federico Villagra

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole

Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole

Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó 9°

Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó 9°

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación