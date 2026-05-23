Ciudad Bolívar ganó como visitante y es el nuevo líder en la Zona A

Ciudad Bolívar sigue sorprendiendo y este sábado ganó en condición de visitante 1-0 a San Telmo. Con este resultado, superó a Colón y lidera la zona A con 25 puntos

Ciudad Bolívar venció a San Telmo y es el nuevo líder de la Zona A.

Es realmente sorprendente la campaña que viene realizando Ciudad Bolívar, un equipo que ascendió este año al Torneo de la Primera Nacional y que luego de 14 fechas disputadas, es el líder de la Zona A.

Si bien Colón jugará este domingo ante Mitre de Santiago del Estero, la realidad indica que ahora el puntero es Ciudad Bolívar quien este sábado derrotó como visitante a San Telmo 1-0 con gol de Khalil Caraballo y suma 25 unidades.

En lo que va del campeonato, el equipo que dirige Diego Funes cosechó seis victorias, siete empates y apenas perdió un encuentro que fue en condición de local ante Ferro.

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Por el gol del jugador de Ciudad Bolívar ante San Telmo. pic.twitter.com/tnqOnGzCRH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 23, 2026

En la próxima fecha, Ciudad Bolívar será local frente a San Miguel y dentro de dos semanas visitará a Colón el domingo 7 de junio a las 17.