El equipo de fútbol femenino de Unión sufrió una nueva derrota

Unión volvió a sufrir un duro traspié en el campeonato femenino de fútbol de Primera División. En esta ocasión perdió como visitante 3-0 ante San Luis FC

Unión continúa sin ganar y en esta oportunidad, el equipo rojiblanco de fútbol femenino sufrió una dura derrota, al perder en condición de visitante por 3-0 ante San Luis FC.

Las Tatengas resistieron durante el primer tiempo y lograron irse al descanso con el marcador en cero. Sin embargo, el partido cambió definitivamente en el complemento tras la expulsión de Agustina Marani por doble amarilla.

En inferioridad numérica, el equipo rojiblanco retrocedió en el campo de juego y el elenco local comenzó a torcer el partido en su favor. Los tres goles fueron anotados por Guillermina Dubra, Victoria Vázquez y Florencia Cordero.

En la próxima fecha, las Tatengas enfrentarán en Santa Fe a Lanús, con día y fecha a confirmar. El equipo que dirige Paulo Poccia acumulan seis derrotas y apenas dos empates, ubicándose en la última posición de la tabla con apenas dos unidades.