Paro universitario nacional: docentes harán una huelga de una semana en todo el país

Los gremios universitarios confirmaron un paro del 26 al 30 de mayo en reclamo de salarios y financiamiento para las universidades públicas. La UNL y la UTN adhieren en Santa Fe

Los gremios docentes universitarios iniciarán un paro nacional de una semana entre el 26 y el 30 de mayo en universidades públicas de todo el país, en el marco de un fuerte reclamo por la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario argentino.

La medida de fuerza fue anunciada a través de un comunicado conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por gremios docentes y no docentes.

El eje principal de la protesta es el pedido de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, además de una urgente actualización salarial para los trabajadores del sector.

Bajo la consigna “La solución está en el respeto a la ley”, las organizaciones sostuvieron que la salida a la crisis de las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación” y reclamaron su “pleno cumplimiento”.

Además, exigieron al Gobierno nacional la convocatoria inmediata a paritarias para discutir salarios frente a “la profunda pérdida del poder adquisitivo” que afectan a docentes y trabajadores universitarios.

En el documento también solicitaron la apertura de una instancia de diálogo institucional para garantizar la actualización de las becas estudiantiles y asegurar mecanismos previsibles para la ejecución de fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica.

Otro de los puntos planteados fue la crítica situación de los hospitales universitarios. Según denunciaron las entidades, pese a que existen partidas previstas en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, el Gobierno nacional todavía no giró los fondos necesarios para garantizar su funcionamiento.

La protesta contará con adhesión de asociaciones docentes de distintas universidades nacionales. En Santa Fe, la medida fue difundida por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL), que acompañó la convocatoria con la consigna: “La universidad pública no es un gasto”.

Finalmente, las organizaciones universitarias agradecieron el respaldo social expresado en las movilizaciones realizadas en defensa de la educación pública y del sistema científico argentino, y manifestaron su expectativa de que el Gobierno nacional “interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la Nación”.

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