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Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó 9°

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 9° en la carrera Sprint, pese a no sumar puntos, tuvo una actuación muy destacada avanzando cuatro lugares

23 de mayo 2026 · 13:52hs
Franco Colapinto finalizó 9° en la carrera Sprint.

Franco Colapinto finalizó 9° en la carrera Sprint.

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá entregó una carrera emotiva: George Russell ganó la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli, a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y quedó detrás de Lando Norris.

Colapinto avanzó cuatro lugares

Franco Colapinto fue uno de los pilotos destacados de la jornada cruzando la meta en el 9° puesto. Luego de los problemas que había tenido en la única práctica del viernes, el argentino comenzó 13° y ganó dos posiciones en la largada. Luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz a lo largo de la cita, pero no tuvo resto para recortar la distancia con Arvid Lindblad para batallar por el octavo lugar.

Cabe destacar que la Sprint reparte puntos para los primeros ocho lugares, por lo que el hombre de Alpine se quedó en la puerta de sumar otra vez unidades importantes para la escudería de Enstone. Pierre Gasly, que comenzó desde el pit lane, quedó 20° tras protagonizar un incidente con Nico Hülkenberg (fue penalizado con 10 segundos). La actividad en Canadá continuará por la tarde con la clasificación que ordenará la carrera principal a 70 vueltas.

Colapinto sprint Canadá
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Franco Colapinto correrá este sábado la carrera Sprint y luego afrontará la clasificación.

Sábado de acción para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

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