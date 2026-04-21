Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, hará vibrar a sus fanáticos en la que será una jornada histórica en Buenos Aires.

El piloto argentino Franco Colapinto ya tiene todo listo para hacer vibrar a la Argentina este domingo, con la exhibición que dará en la Ciudad de Buenos Aires.

El trazado del road show que hará Colapinto fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos, según supo la A gencia Noticias Argentinas .

En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

Sin embargo, con esta última modificación el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Colapinto manejará un histórico Mercedes de Fangio

Durante la exhibición, Colapinto no solo conducirá el Lotus E20 con la estética de Alpine, sino que también girará a bordo del histórico Mercedes Benz W196, más conocido como “La flecha de plata”, con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.

Los cortes para preparar el circuito en Buenos Aires

Aquellos que quieran circular por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, deberán tener en cuenta que se realizarán cortes en distintas avenidas debido a la preparación del circuito.

El miércoles 22 a partir de las 9 habrá corte total en Avenida Iraola, entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel. Al día siguiente, se realizarán diversos cortes en Avenida del Libertador.

Finalmente, el viernes se ocupará el carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED y el sábado se cortarán algunos tramos de Avenida Sarmiento y Libertador, además de varias calles aledañas.

Cronograma del roadshow de Franco Colapinto en la Ciudad

Domingo – Palermo

08.30: Apertura de accesos a los sectores habilitados.

11.00: Inicio de actividades en escenarios de plaza Seeber y plaza Sicilia: shows de DJs, entrevistas al público y presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

12.45: Primera salida a pista. Colapinto gira con el Lotus E20 con motor V8 Renault.

14.30: Segunda salida a pista. Exhibición con el histórico Flecha de Plata, emblema de Juan Manuel Fangio.

15.15: Tercera salida a pista. Última vuelta de Colapinto con el Lotus E20.

15.55: Recorrida final en bus descapotable sobre el circuito.

Detalles del circuito: El trazado se desarrollará sobre avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia Sinclair, Ugarteche y un tramo de avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Pantallas gigantes (puntos estratégicos)

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego

Condiciones generales: No estará permitido acampar en plaza Sicilia ni plaza Seeber.Se prohíbe la venta ambulante en toda la zona del evento.