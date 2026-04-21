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Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión finalizó 16° en la 2025/26, en una campaña marcada por la irregularidad, cambios de conducción y rendimientos dispares.

21 de abril 2026 · 14:06hs
Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Prensa Unión Básquet

Unión bajó el telón de su participación en la Liga Nacional de Básquet 2025/26 con un 16° puesto sobre 19 equipos, en una temporada que tuvo más irregularidades que certezas.

El equipo rojiblanco mostró dos caras bien marcadas: en el estadio Ángel Malvicino logró un balance relativamente competitivo (8 victorias y 10 derrotas), pero fuera de casa sufrió mucho (5-13), una tendencia que terminó condicionando su ubicación final.

Producción y estadísticas generales de Unión

En cuanto a su rendimiento colectivo, Unión promedió 81,5 puntos a favor y 83,8 en contra, reflejando cierta dificultad para sostener resultados cerrados.

Los números de eficacia también ayudan a explicar su campaña:

*55,4% en tiros de dos puntos

*31,9% en triples

*73,3% en tiros libres

Además, registró 33,1 rebotes por partido, 15,5 asistencias, 10,6 pérdidas y 7 recuperos, indicadores que muestran un equipo competitivo, pero sin la regularidad necesaria.

Referentes ofensivos y nombres destacados

El podio anotador estuvo encabezado por Franco Balbi (437 puntos), seguido por Emiliano Basabe (434) y Martín Cabrera (411).

Balbi, además, fue clave en la generación de juego con 162 asistencias, mientras que Cabrera lideró en tiros libres convertidos (99). En triples, los más efectivos fueron Daniel Hure (47), Balbi (46) y Cabrera (41).

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En el apartado físico, Emiliano Basabe fue el jugador con mayor presencia en cancha (1066 minutos), mientras que Vogt dominó los rebotes con 178. En defensa, Yeferson Guerra se destacó con 45 recuperos.

Una temporada con cambios y rachas

El recorrido del equipo también estuvo marcado por la inestabilidad en el banco: pasaron tres entrenadores, Maximiliano Seigorman (4-8), Martín Castellazzi (2-1) y Ariel Rearte (7-14).

En cuanto a las rachas, Unión tuvo su mejor momento con cinco triunfos consecutivos entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, también atravesó su peor tramo con siete derrotas en fila, una seguidilla que golpeó fuerte sus aspiraciones.

Altos, bajos y proyección

El plantel contó con 21 jugadores a lo largo de la temporada, incluyendo los debuts de Pedro Spajic, Pablo Spies y Benjamín Jacquier.

Entre los extremos de la campaña, se destacó la victoria más amplia (93-66 ante Platense en el Malvicino) y la derrota más dura (75-103 frente a Independiente de Oliva como visitante).

El balance final deja un mensaje claro: Unión tuvo momentos competitivos, pero nunca logró sostenerlos en el tiempo. De cara al futuro, el desafío será encontrar continuidad y una identidad que le permita dar un salto en la próxima temporada.

Fuente: Marca Personal

Unión Liga Nacional Ángel Malvicino
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