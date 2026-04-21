Don Osvaldo se presentará en la Estación Belgrano el sábado 25 de abril a las 22. Las entradas están a la venta a través de www.edenentradas.ar. Los primeros 200 tickets que se adquieran mediante sistema online, vienen con el DVD “Zona Liberada” de regalo a retirar en el puesto de merchandising el día del recital.
Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público
Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.
Cuenta con tres discos de estudio y un DVD: Casi Justicia Social (2015); Casi Justicia Social II (2019); Flor de Ceibo, también editado en formato vinilo (2022) y “Zona Liberada” (DVD de 2025).
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161