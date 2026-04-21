Uno Santa Fe | Escenario | Don Osvaldo

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150). Las entradas están a la venta

21 de abril 2026 · 10:14hs
gentileza

Don Osvaldo se presentará en la Estación Belgrano el sábado 25 de abril a las 22. Las entradas están a la venta a través de www.edenentradas.ar. Los primeros 200 tickets que se adquieran mediante sistema online, vienen con el DVD “Zona Liberada” de regalo a retirar en el puesto de merchandising el día del recital.

Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.

Cuenta con tres discos de estudio y un DVD: Casi Justicia Social (2015); Casi Justicia Social II (2019); Flor de Ceibo, también editado en formato vinilo (2022) y “Zona Liberada” (DVD de 2025).

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Don Osvaldo Estación Belgrano Santa Fe
Noticias relacionadas
El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, Vera ‘26.

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia

Apettite (The Guns N Roses Experience) y Bon Jovi x Valentinos se presentarán en Tribus Club de Arte

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

recta final: el festival tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Lo último

Santa Fe sumó 48 falsas amenazas en escuelas en un día: 12 corresponden a la capital provincial

Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Lo sufre Unión: Boca, con suplentes para enfrentar a Defensa

Último Momento
Santa Fe sumó 48 falsas amenazas en escuelas en un día: 12 corresponden a la capital provincial

Santa Fe sumó 48 falsas amenazas en escuelas en un día: 12 corresponden a la capital provincial

Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Lo sufre Unión: Boca, con suplentes para enfrentar a Defensa

Lo sufre Unión: Boca, con suplentes para enfrentar a Defensa

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Unión, entre los clasificados: ¿a quién enfrentaría en los playoffs del Apertura?

Unión, entre los clasificados: ¿a quién enfrentaría en los playoffs del Apertura?

Ovación
Laguna Paiva, el lugar elegido por el Thunder Box para su tradicional festival

Laguna Paiva, el lugar elegido por el Thunder Box para su tradicional festival

Capibaras logró un triunfo clave pensando en las semifinales

Capibaras logró un triunfo clave pensando en las semifinales

Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Regatas sumó otra victoria en la Copa Argentina de waterpolo

Regatas sumó otra victoria en la Copa Argentina de waterpolo

Grandes finales se vivieron en la segunda fecha del Car Show Santafesino

Grandes finales se vivieron en la segunda fecha del Car Show Santafesino

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia

Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia

Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe