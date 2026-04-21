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Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Unión llega golpeado y con margen mínimo. A dos fechas del final, el panorama de rivales directos y el calendario marcan una definición apasionante.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 15:51hs
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional entra en su tramo decisivo y Unión está en el lote que pelea por meterse en los playoffs. Con 19 puntos y +4 de diferencia de gol, el equipo rojiblanco llega condicionado tras dos derrotas consecutivas: 1-2 ante Estudiantes de La Plata y 2-3 frente a Newell's.

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Arriba ya sacaron boleto Estudiantes de La Plata (27) y Vélez Sarsfield (26), mientras que el resto define su destino en dos jornadas con cruces directos y escenarios cambiantes.

El camino de Unión: dos finales

El Tate tendrá un cierre exigente:

vs Vélez Sarsfield (V)

vs Talleres de Córdoba (L)

Dos rivales directos o de peso, que además pueden incidir de manera directa en la tabla final. El margen de error es mínimo: necesita sumar y, si es posible, ganar al menos uno de los dos.

Los rivales directos y sus calendarios

El panorama muestra una pelea muy cerrada por los últimos boletos:

*Boca Juniors (24 pts, +8):

Defensa y Justicia (V) / Central Córdoba (V)

*Talleres de Córdoba (24 pts, +4):

Estudiantes (V) / Unión (V)

*Lanús (22 pts, +3):

Central Córdoba (L) / Deportivo Riestra (L)

*Independiente (21 pts, +4):

Riestra (V) / Independiente (L)

*Defensa y Justicia (19 pts, +2):

Boca (L) / Gimnasia de Mendoza (V)

*San Lorenzo (19 pts, 0):

Platense (V) / Independiente (L)

*Instituto de Córdoba (17 pts, -2):

Newell’s (V) / Estudiantes de Río Cuarto (V)

Claves de una definición apretada

El cierre tiene varios condimentos:

*Cruces directos: Unión vs Talleres, Boca vs Defensa, San Lorenzo vs Independiente.

*Diferencia de gol: puede ser decisiva en varios casos.

*Localías clave: Lanús juega sus dos partidos en casa, mientras Unión define con uno de visitante y otro en Santa Fe.

Unión, obligado a reaccionar

El equipo rojiblanco llega en un momento incómodo, no solo por los resultados, sino por el funcionamiento. Sin embargo, todavía depende de sí mismo en gran medida, sabiendo que sumar en Liniers puede cambiar el escenario.

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El cierre será a todo o nada. Unión no tiene margen para especular: dos partidos, dos finales y un objetivo claro: sostenerse entre los ocho mejores.

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