Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

El entrenador de Vélez Guillermo Barros Schelotto pidió que el partido entre Unión y el Fortín se juegue el domingo, en lugar del lunes

Luego del empate entre San Lorenzo y Vélez, el entrenador del Fortín Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y expresó la intención de que pueda adelantarse el partido ante Unión.

Por la 16ª fecha del Torneo Apertura, el Tate visitará a Vélez el lunes 27 a las 18.45. Pero la postura de Barros Schelotto es intentar adelantar el partido, ya que el jueves 30 el Fortín debuta en Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta.

"Podemos jugar tres partidos en seIs días, no tenemos problema en hacerlo, pero si el calendario lo permite y los rivales no tienen objeción, estaría buenísimo jugar el domingo con Unión", aseguró.

De todas maneras y más allá del deseo del entrenador, la realidad indica que el partido no se moverá de día y además, la intención de Unión es que se juegue en la fecha programada.