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Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

El entrenador de Vélez Guillermo Barros Schelotto pidió que el partido entre Unión y el Fortín se juegue el domingo, en lugar del lunes

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 12:29hs
Gullermo Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez.

Gullermo Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez.

Luego del empate entre San Lorenzo y Vélez, el entrenador del Fortín Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y expresó la intención de que pueda adelantarse el partido ante Unión.

Barros Schelotto pide adelantar el día del partido con Unión

Por la 16ª fecha del Torneo Apertura, el Tate visitará a Vélez el lunes 27 a las 18.45. Pero la postura de Barros Schelotto es intentar adelantar el partido, ya que el jueves 30 el Fortín debuta en Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta.

"Podemos jugar tres partidos en seIs días, no tenemos problema en hacerlo, pero si el calendario lo permite y los rivales no tienen objeción, estaría buenísimo jugar el domingo con Unión", aseguró.

De todas maneras y más allá del deseo del entrenador, la realidad indica que el partido no se moverá de día y además, la intención de Unión es que se juegue en la fecha programada.

Barros Schelotto Unión Vélez
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