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Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Winona Riders se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 25 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

21 de abril 2026 · 10:14hs
Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

gentileza

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Antes del estreno de su nuevo trabajo discográfico, Winona Riders confirma sus próximas fechas en agenda. Entre los destinos elegidos destacan La Plata, Cuyo, Rosario, Córdoba, Santa Fe y el NOA. De este modo, la primera mitad del año llevará al conjunto del oeste por destinos ya conocidos, donde su público afianzado sigue sumando adeptos.

Con un disco nuevo en camino y una exitosa gira por Europa a cuestas, Winona Riders promete sacudir cada rincón del país donde se presente, fiel a su identidad artística y al espíritu de una generación que no se conforma.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte Santa Fe
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