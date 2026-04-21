Antes del estreno de su nuevo trabajo discográfico, Winona Riders confirma sus próximas fechas en agenda. Entre los destinos elegidos destacan La Plata, Cuyo, Rosario, Córdoba, Santa Fe y el NOA. De este modo, la primera mitad del año llevará al conjunto del oeste por destinos ya conocidos, donde su público afianzado sigue sumando adeptos.
Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"
Winona Riders se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 25 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Con un disco nuevo en camino y una exitosa gira por Europa a cuestas, Winona Riders promete sacudir cada rincón del país donde se presente, fiel a su identidad artística y al espíritu de una generación que no se conforma.
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187