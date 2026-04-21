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El emotivo mensaje de San Lorenzo en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco

Jorge Bergoglio siempre expresó su gran fanatismo por San Lorenzo. "Por siempre", la frase que resonó recordando a Francisco.

21 de abril 2026 · 16:47hs
El emotivo mensaje de San Lorenzo en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco

a cuenta oficial de San Lorenzo publicó un emotivo mensaje por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco: “Por siempre”.

“A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”, fue el mensaje que publicó el “Ciclón” a travpes de sus plataformas digitales.

Jorge Mario Bergoglio, que fue papa entre 2013 y el día de su muerte, el 21 de abril del 2025, falleció a los 88 años, a causa de un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco.__IP__

Bergoglio siempre expresó su fanatismo por San Lorenzo, que solo un año después de que asumiera como Sumo Pontífice hizo historia al ganar su primera Copa Libertadores en el 2014, luego de derrotar a Nacional de Paraguay en la gran final.

El papa Francisco no solo era fanático de San Lorenzo, sino también un fiel seguidor del fútbol en general. Incluso, llegó a bromear con miembros de la Guardia Suiza por un triunfo de la Selección argentina durante el Mundial de Brasil 2014.

El mensaje de San Lorenzo por el aniversario de la muerte del papa Francisco

San Lorenzo Francisco Papa
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