Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

La ausencia de Julián Marcioni debilita el ataque de Colón y en el plantel sabalero no hay un jugador de sus características que pueda reemplazarlo

Julián Marcioni es un jugador vital para Colón y cuando no está, el equipo no logra reemplazarlo.

El ataque de Colón precisa de un futbolista como Julián Marcioni. Por eso, cuando no está, el equipo siente su ausencia y sobre todo Alan Bonansea.

Y es que el centrodelantero se conoce y muy bien con Marcioni, por haber conformado la dupla ofensiva con la camiseta de Patronato.

De hecho, en el partido ante su exclub, Marcioni asistió con un centro para que Bonansea marque el segundo gol de Colón, en lo que fue el último festejo del atacante.

La realidad indica que Colón no cuenta en su plantel con un jugador de las características de Marcioni, que no solo aporta en ataque, sino que también hace el recorrido por el carril derecho.

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Por eso, cuando Ezequiel Medrán probó con Lucas Cano no resultó. Ahora habrá que ver si apuesta por Matías Godoy, pero no son las mismas características.

En su momento, cuando Marcioni se lesionó por primera vez ante Ferro, el DT lo reemplazó por Conrado Ibarra, haciendo que Ignacio Lago se corra a la derecha.

Pero ahora, con la lesión de Leandro Allende, Ibarra viene jugando como lateral izquierdo. Por lo cual, para el partido ante Godoy Cruz, el que tendría mayores chances sería Godoy.

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Lo cierto es que Marcioni es un jugador indispensable para Colón. En los 524' que lleva jugados, anotó un gol y brindó dos asistencias.

Pero más allá de eso, es un jugador inteligente para encontrar espacios por el sector derecho y además para entenderse con Bonansea.

Así las cosas, Colón sufre la ausencia de Marcioni y prende velas para que se recupere lo antes posible y que Medrán pueda tenerlo a disposición, ya que por lo visto, no tiene reemplazante.