Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Santa Paula de Gálvez venció como local a Sportivo Suardi por 79 a 69 y podrá cerrar la serie el miércoles en su cancha. Jerónimo Díaz Müller, el goleador con 23 puntos.

La semana comenzó con alegría en Gálvez: en un partidazo, Santa Paula se hizo firme de local ante Sportivo Suardi, le ganó 79 a 69 y quedó a un triunfo de la próxima etapa en La Liga Argentina.

El juego comenzó con mucho fervor dentro y fuera de la cancha, en un estadio colmado, los cánticos de las dos hinchadas se hicieron sentir desde el primer momento. En cuánto a básquetbol, Santa Paula fue mejor desde el primer momento: con buenas penetraciones, tiros certeros y defensa cerrada, el 'Azul' ahogó a los de Suardi y lideró el cuarto en su totalidad. Sin embargo, con más empuje que básquet, los de Poi recortaron diferencias sobre el final: un buen momento de Calderón y de Braida le permitieron al rojiblanco no perderle pisada al rival y perder el primero por 19 a 15.

En el segundo cuarto, Santa Paula sacó ventaja tomando rebotes ofensivos y su altura le rindió frutos bajo el cesto en los primeros momentos. Con el pasar del cuarto, los de Blanc también supieron erigirse en el perímetro y triples de Rivero le permitieron escaparse en el marcador. Por el lado de Sportivo Suardi, el equipo buscó llevar el balón bajo el cesto y mover la posesión hasta tomar el mejor tiro, pero el buen cerrojo Azul no le permitió ganar efectividad desde el triple. De cara al entretiempo, los locales se fueron ganando 34 a 28.

Santa Paula, sin despeinarse

Ya en el complemento, el Azul mantuvo su buen momento: el buen ingreso de Bazán sumado a la buena disposición del perímetro en ataque le permitió a los de Blanc seguir sumando en el lumínico. Por su parte, los de Poi sufrieron en la pintura y no consiguieron la efectividad necesaria. De cara al período final, el local se fue ganando 54 a 46.

En los últimos diez, Suardi se despertó y se puso a tiro en el tanteador. Con buenas acciones de Vittar y Martínez, la visita se sintió cómoda en los primeros minutos y achicó la diferencia a la mínima al promediar el intervalo. Sin embargo, las individualidades de Díaz Müller y Gómez Quintero, más el buen momento de Bazán le dieron aire, tranquilidad y el segundo triunfo a Santa Paula: fue 79 a 69 para los de Gálvez que se adelantan en la serie de octavos de final.