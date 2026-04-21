Uno Santa Fe | Ovación | Santa Paula

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Santa Paula de Gálvez venció como local a Sportivo Suardi por 79 a 69 y podrá cerrar la serie el miércoles en su cancha. Jerónimo Díaz Müller, el goleador con 23 puntos.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 14:54hs
Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

La semana comenzó con alegría en Gálvez: en un partidazo, Santa Paula se hizo firme de local ante Sportivo Suardi, le ganó 79 a 69 y quedó a un triunfo de la próxima etapa en La Liga Argentina.

El juego comenzó con mucho fervor dentro y fuera de la cancha, en un estadio colmado, los cánticos de las dos hinchadas se hicieron sentir desde el primer momento. En cuánto a básquetbol, Santa Paula fue mejor desde el primer momento: con buenas penetraciones, tiros certeros y defensa cerrada, el 'Azul' ahogó a los de Suardi y lideró el cuarto en su totalidad. Sin embargo, con más empuje que básquet, los de Poi recortaron diferencias sobre el final: un buen momento de Calderón y de Braida le permitieron al rojiblanco no perderle pisada al rival y perder el primero por 19 a 15.

En el segundo cuarto, Santa Paula sacó ventaja tomando rebotes ofensivos y su altura le rindió frutos bajo el cesto en los primeros momentos. Con el pasar del cuarto, los de Blanc también supieron erigirse en el perímetro y triples de Rivero le permitieron escaparse en el marcador. Por el lado de Sportivo Suardi, el equipo buscó llevar el balón bajo el cesto y mover la posesión hasta tomar el mejor tiro, pero el buen cerrojo Azul no le permitió ganar efectividad desde el triple. De cara al entretiempo, los locales se fueron ganando 34 a 28.

Santa Paula, sin despeinarse

Ya en el complemento, el Azul mantuvo su buen momento: el buen ingreso de Bazán sumado a la buena disposición del perímetro en ataque le permitió a los de Blanc seguir sumando en el lumínico. Por su parte, los de Poi sufrieron en la pintura y no consiguieron la efectividad necesaria. De cara al período final, el local se fue ganando 54 a 46.

En los últimos diez, Suardi se despertó y se puso a tiro en el tanteador. Con buenas acciones de Vittar y Martínez, la visita se sintió cómoda en los primeros minutos y achicó la diferencia a la mínima al promediar el intervalo. Sin embargo, las individualidades de Díaz Müller y Gómez Quintero, más el buen momento de Bazán le dieron aire, tranquilidad y el segundo triunfo a Santa Paula: fue 79 a 69 para los de Gálvez que se adelantan en la serie de octavos de final.

Santa Paula Liga Argentina Sportivo Suardi
Noticias relacionadas
colon, ante un rival herido: godoy cruz llega con autocritica y apunta a santa fe

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Gullermo Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez.

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está en la mira de tres equipos muy grandes de Europa.

¿Se va del Atlético Madrid? Tres grandes de Europa, interesados en Julián Álvarez

Trungelliti no pudo meterse en el Masters 1000 de Madrid.

Trungelliti perdió con Mérida y no pudo ingresar al cuadro principal del Masters de Madrid

Lo último

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Último Momento
Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Ovación
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo