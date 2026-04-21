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Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Colón recibirá a Godoy Cruz, que viene de dos partidos sin ganar y con su capitán Roberto Ramírez haciendo un fuerte análisis tras el empate ante San Miguel.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 12:47hs
Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

UNO Mendoza

En la antesala del cruce frente a Colón, en el mundo de Godoy Cruz predomina la autocrítica. El empate sin goles ante San Miguel, por la 10ª fecha de la Primera Nacional, dejó sensaciones negativas en el plantel mendocino.

Su capitán, Roberto Ramírez, fue claro: “Nos vamos amargados por el resultado, sabemos que el equipo puede dar más”. El arquero, una de las figuras del partido, remarcó que el equipo tuvo el control pero no logró traducirlo en goles.

Dominamos todo el partido y no pudimos lograr los tres puntos”, insistió, reflejando la frustración de un equipo que venía de caer ante San Telmo y acumula dos fechas sin triunfos.

Bajas sensibles y clima de exigencia en Godoy Cruz

El encuentro también dejó preocupación por las lesiones de Brian Orosco y Nahuel Ulariaga, quienes no pudieron completar el partido. “Son golpes duros, los necesitamos”, reconoció Ramírez.

A esto se suma el malestar de los hinchas, algo que el arquero no esquivó: “La gente hace un esfuerzo grande y quería irse con una alegría. Los entendemos, nosotros somos los primeros que queremos ganar”.

Colón en la mira

Con ese contexto, Godoy Cruz ya piensa en su visita a Santa Fe, donde se medirá ante un Colón que también pelea en los puestos de arriba. El propio Ramírez anticipó lo que imagina del partido:

Sabemos que en su cancha Colón va a salir a jugar, no creo que se meta atrás y eso nos puede favorecer. Tenemos jugadores de buen pie y vamos a ir a buscar los tres puntos”.

El Tomba suma 14 unidades, apenas a tres de los líderes —entre ellos el Sabalero—, por lo que el choque aparece como clave en la pelea por la cima.

Un duelo con impacto en la tabla

El partido del domingo desde las 19 en el Brigadier López no será uno más. Colón buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Godoy Cruz llega con la necesidad de recuperar terreno y dejar atrás la racha sin victorias.

Con un rival que llega golpeado pero ambicioso, el Sabalero tendrá un examen exigente, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en el campeonato.

Colón Godoy Cruz Ramírez
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