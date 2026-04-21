Uno Santa Fe | Escenario

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Santa Fe se prepara para vivir dos noches consecutivas con propuestas musicales de alto impacto en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión. El jueves 23 y el viernes 24 de abril, el recinto será escenario de dos shows que reúnen lo mejor del cuarteto actual y el rock nacional consagrado.

21 de abril 2026 · 00:43hs
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El jueves 23 de abril será el turno de Q' Lokura, que llega a la ciudad en el marco de su “En Movimiento Tour”, una gira internacional que confirma el crecimiento sostenido del grupo dentro y fuera del país. Con un show completamente renovado, nuevas canciones y un despliegue técnico de alto nivel, la banda promete una noche pensada para sus fans, con sorpresas y una experiencia integral.

Con hits como “Mil Preguntas”, “Yo Era”, “Tu Foto” o “La Trampa”, Q’ Lokura se convirtió en uno de los nombres más fuertes del cuarteto actual, conectando especialmente con el público joven y consolidando su presencia en todo el país.

Al día siguiente, el viernes 24 de abril, será el turno de Andrés Calamaro, quien llega a Santa Fe con su gira “Como Cantor”. En este nuevo recorrido, el artista propone un show profundo y emotivo, con un repertorio que atraviesa las canciones más significativas de su carrera.

Clásicos como “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes Perfectos”, “Loco” o “Sin Documentos” forman parte de un repertorio que atraviesa generaciones y sigue vigente en la memoria colectiva.

De esta manera, el Estadio Cubierto de Unión se posiciona como epicentro de dos noches imperdibles, que conectan generaciones y estilos: del ritmo festivo del cuarteto a la profundidad del rock nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta y redes de producción.

Noticias relacionadas
los fabulosos cadillacs hicieron vibrar a rosario en un cierre inolvidable del noches del lunario

Los Fabulosos Cadillacs hicieron vibrar a Rosario en un cierre inolvidable del Noches del Lunario

El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, Vera ‘26.

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia

Apettite (The Guns N Roses Experience) y Bon Jovi x Valentinos se presentarán en Tribus Club de Arte

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Lo último

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Último Momento
Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Ovación
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo