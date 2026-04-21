El jueves 23 de abril será el turno de Q' Lokura, que llega a la ciudad en el marco de su “En Movimiento Tour”, una gira internacional que confirma el crecimiento sostenido del grupo dentro y fuera del país. Con un show completamente renovado, nuevas canciones y un despliegue técnico de alto nivel, la banda promete una noche pensada para sus fans, con sorpresas y una experiencia integral.
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril
Santa Fe se prepara para vivir dos noches consecutivas con propuestas musicales de alto impacto en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión. El jueves 23 y el viernes 24 de abril, el recinto será escenario de dos shows que reúnen lo mejor del cuarteto actual y el rock nacional consagrado.
Con hits como “Mil Preguntas”, “Yo Era”, “Tu Foto” o “La Trampa”, Q’ Lokura se convirtió en uno de los nombres más fuertes del cuarteto actual, conectando especialmente con el público joven y consolidando su presencia en todo el país.
Al día siguiente, el viernes 24 de abril, será el turno de Andrés Calamaro, quien llega a Santa Fe con su gira “Como Cantor”. En este nuevo recorrido, el artista propone un show profundo y emotivo, con un repertorio que atraviesa las canciones más significativas de su carrera.
Clásicos como “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes Perfectos”, “Loco” o “Sin Documentos” forman parte de un repertorio que atraviesa generaciones y sigue vigente en la memoria colectiva.
De esta manera, el Estadio Cubierto de Unión se posiciona como epicentro de dos noches imperdibles, que conectan generaciones y estilos: del ritmo festivo del cuarteto a la profundidad del rock nacional.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta y redes de producción.