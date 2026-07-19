Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1 El italiano Kimi Antonelli ganó su sexta carrera en la temporada. Por Ovación 19 de julio 2026 · 12:10hs

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por ladécima posición.

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta. Resultado final del Gran Premio de Bélgica de la F1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:49.963

(Mercedes) - 1:49.963 Charles Leclerc (Ferrari) - +1.952

(Ferrari) - +1.952 Max Verstappen (Red Bull) - +9.634

(Red Bull) - +9.634 Lewis Hamilton (Ferrari) - +5.659

(Ferrari) - +5.659 Oscar Piastri (McLaren) - +1.743

(McLaren) - +1.743 Isack Hadjar (Red Bull) - +4.319

(Red Bull) - +4.319 Lando Norris (McLaren) - +0.707

(McLaren) - +0.707 Gabriel Bortoleto (Audi) - +25.126

(Audi) - +25.126 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1.266

(Racing Bulls) - +1.266 Franco Colapinto (Alpine) - +25.631

(Alpine) - +25.631 Pierre Gasly (Alpine) - +0.954

(Alpine) - +0.954 Liam Lawson (Racing Bulls) - +0.532

(Racing Bulls) - +0.532 Nico Hülkenberg (Audi) - +0.825

(Audi) - +0.825 Oliver Bearman (Haas) - +16.117

(Haas) - +16.117 Alexander Albon (Williams) - +10.219

(Williams) - +10.219 Carlos Sainz (Williams) - +1.172

(Williams) - +1.172 Esteban Ocon (Haas) - +5.069

(Haas) - +5.069 Valtteri Bottas (Cadillac) - +1 vuelta

(Cadillac) - +1 vuelta Fernando Alonso (Aston Martin) - +2 vueltas

(Aston Martin) - +2 vueltas Lance Stroll (Aston Martin) - +19 vueltas

(Aston Martin) - +19 vueltas Sergio Pérez (Cadillac) - Abandonó

(Cadillac) - Abandonó George Russell (Mercedes) - Abandonó