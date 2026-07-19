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Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli ganó su sexta carrera en la temporada.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 12:10hs
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Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por ladécima posición.

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.

Resultado final del Gran Premio de Bélgica de la F1

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:49.963
  • Charles Leclerc (Ferrari) - +1.952
  • Max Verstappen (Red Bull) - +9.634
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - +5.659
  • Oscar Piastri (McLaren) - +1.743
  • Isack Hadjar (Red Bull) - +4.319
  • Lando Norris (McLaren) - +0.707
  • Gabriel Bortoleto (Audi) - +25.126
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1.266
  • Franco Colapinto (Alpine) - +25.631
  • Pierre Gasly (Alpine) - +0.954
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - +0.532
  • Nico Hülkenberg (Audi) - +0.825
  • Oliver Bearman (Haas) - +16.117
  • Alexander Albon (Williams) - +10.219
  • Carlos Sainz (Williams) - +1.172
  • Esteban Ocon (Haas) - +5.069
  • Valtteri Bottas (Cadillac) - +1 vuelta
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - +2 vueltas
  • Lance Stroll (Aston Martin) - +19 vueltas
  • Sergio Pérez (Cadillac) - Abandonó
  • George Russell (Mercedes) - Abandonó

Bélgica Colapinto Fórmula 1
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