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Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

18 de julio 2026 · 16:39hs
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Franco Colapinto se mostró crítico con el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto se mostró crítico con el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto dejó un análisis crítico luego de la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Aunque iniciará la carrera desde el 11° lugar gracias a las penalizaciones que recibieron otros pilotos, el pilarense remarcó que el trabajo realizado sobre el Alpine no dio los resultados esperados y evidenció su preocupación por el comportamiento del monoplaza.

El análisis de Colapinto

El representante argentino había cerrado la qualy en el 13° puesto, mientras que Pierre Gasly terminó 12°. Sin embargo, ambos ganaron dos posiciones tras las sanciones impuestas por la FIA a Lando Norris e Isack Hadjar, quienes retrocedieron en la grilla por cambios de componentes que excedieron los límites reglamentarios.

Más allá de esa mejora de cara a la largada, el piloto de Alpine no ocultó su disconformidad con la evolución del auto. "Hicimos un par de cosas. No mejoramos nada. Empeoramos en la mañana, así que no fueron buenos cambios", explicó después de finalizar la clasificación.

Luego detalló cuáles son las principales complicaciones que presenta el A526 y por qué resulta tan complejo encontrar una puesta a punto competitiva. "Es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy, muy pequeña de rendimiento. Apenas tenés algo raro en la entrada de la curva, ya se va y es muy difícil corregirlo. Eso genera mucha inconsistencia y un auto impredecible de manejar", analizó.

El argentino también marcó diferencias entre el viernes y el sábado, al considerar que el resto de los equipos logró evolucionar mientras Alpine permaneció estancado. "Ayer estábamos un poco mejor. Por alguna razón la pista mejoró, nosotros no mejoramos y todos mejoraron", sostuvo.

Otro aspecto que señaló fue la falta de velocidad en los sectores rápidos del circuito de Spa-Francorchamps. "Voy bastante lento. Llegando al último sector, a la Bus Stop (la última curva del circuito), pierdo mucho tiempo. Hay que tratar de entender la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance. Está costando un poco mejorar", afirmó.

Colapinto clasificación Bélgica
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