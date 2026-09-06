Todo lo que se juega Unión ante Instituto: la chance de dar otro paso en su levantada

Unión recibirá este lunes a las 21.15 a Instituto, uno de los equipos de mejor actualidad del torneo. Los playoffs y las copas estarán en juego en un duelo clave.

Unión afrontará este lunes una prueba de carácter en el 15 de Abril. Desde las 21.15, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Instituto, líder de la Zona A, en un partido que tendrá varios condimentos para el Tatengue. No solamente estará en juego la posibilidad de seguir escalando en el Clausura, sino también la confirmación de una levantada que comenzó después de dos golpes difíciles de asimilar.

El primer desafío para Unión será demostrar que está en condiciones de competir de igual a igual contra uno de los equipos de mejor presente .

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Instituto construyó su gran campaña a partir de un arranque contundente y llega a Santa Fe como líder de la Zona A. Para el Tatengue, será una medida exigente después de haber conseguido dos victorias consecutivas, primero ante Aldosivi en Mar del Plata y luego frente a Sarmiento en el 15 de Abril.

Una nueva victoria le permitiría a Madelón y sus dirigidos confirmar que aquella reacción no fue circunstancial y que el equipo puede sostener un nivel competitivo frente a rivales que atraviesan un buen momento.

La posibilidad de cerrar una semana perfecta para Unión

Unión viene de atravesar un momento complicado. Antes de esta recuperación sufrió dos derrotas consecutivas que golpearon fuerte.

Primero cayó inesperadamente como local frente a Central Córdoba y luego perdió ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido que tomó todavía mayor dimensión por la crisis que atravesaba el equipo de Boedo.

De hecho, Néstor Gorosito terminó siendo destituido de su cargo como consecuencia de la campaña del conjunto azulgrana. Por eso, aquella derrota de Unión adquirió todavía más peso dentro del análisis de lo que fue ese tramo del campeonato.

Ahora, el escenario es diferente. Dos triunfos consecutivos cambiaron el ánimo y una tercera victoria permitiría cerrar la reacción con nueve puntos sobre nueve posibles.

Seguir dentro de los playoffs, la clave para Unión

El segundo gran objetivo pasa directamente por la tabla del Clausura. Unión actualmente ocupa el séptimo lugar de la Zona A, con 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

La pelea, sin embargo, es muy cerrada y cualquier tropiezo puede hacerle perder terreno. Por eso, sumar de a tres frente a Instituto tendría un valor enorme: no solamente permitiría superar a un rival de jerarquía, sino también afianzarse dentro de la zona de clasificación.

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Madelón sabe que el margen es reducido y que cada partido empieza a tener un peso mayor en la definición de los ocho equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

Instituto también aparece en la pelea por las copas

El partido tendrá además una lectura que va más allá del Clausura. Instituto es un rival directo de Unión en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.

El conjunto cordobés actualmente se encuentra noveno en la tabla acumulada, posición que en este momento marca el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana. Instituto suma seis puntos más que Unión en esa carrera.

El Tatengue aparece 18° en la acumulada, mientras que la Gloria ocupa el noveno lugar. Una victoria este lunes no le permitiría descontar toda esa diferencia, pero sí sería un paso importante para acercarse a una pelea que todavía tiene mucho recorrido.

Además, hay que tener en cuenta que la distribución de plazas para las competencias internacionales puede modificarse. La liberación de cupos dependerá de los campeones del Apertura, la Copa Argentina y también de la posibilidad de que los ganadores de la Sudamericana o la Libertadores ya estén clasificados por la tabla acumulada.

Por eso, aunque hoy Instituto marque el límite de la clasificación a la Sudamericana, la pelea todavía puede abrirse para más equipos.

Una noche con varios objetivos para Unión

Así, Unión no jugará solamente por tres puntos. Ante Instituto tendrá la posibilidad de dar la talla frente al líder, conseguir su tercera victoria consecutiva, ratificar la levantada, afirmarse entre los ocho mejores del Clausura y comenzar a recortar distancia en la tabla acumulada.

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Después de las derrotas ante Central Córdoba y San Lorenzo, el equipo de Madelón reaccionó con triunfos ante Aldosivi y Sarmiento. Ahora tendrá enfrente un desafío todavía mayor.

Si consigue superarlo, la levantada de Unión dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad mucho más concreta.