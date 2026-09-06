B° El Abasto: vecinos enfurecidos por un robo golpearon a un ladrón que terminó internado en el Cullen

Sucedió algunos minutos antes de la madrugada en Patricias Argentinas, esquina Trío Midachi. El propietario de una vivienda llegó a su casa y sorprendió a un ladrón cuando escapaba con un par de zapatillas. El delincuente se tiró al piso y se golpeó, escapó, fue perseguido y golpeado por los vecinos del barrio.

Este domingo, antes de la una, y en cercanías de la esquina que forman las calles Trío de los Midachis y Patricias Argentinas, en el barrio El Abasto, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, un hombre fue sorprendido cuando salía desde el techo de una vivienda con un par de zapatillas en sus manos, en un intento de robo que fue frustrado por el propietario del inmueble y un grupo de vecinos.

El propietario de la vivienda llegaba a su domicilio cuando advirtió que una persona saltaba desde el techo con las zapatillas en las manos. Al darle un grito, el hombre se arrojó hacia la vereda, golpeó contra el cemento y emprendió la huida a la carrera. Vecinos que escucharon los gritos salieron de sus viviendas y lo siguieron. Cuando lograron alcanzarlo, varias personas comenzaron a agredirlo físicamente, mientras el damnificado intentaba protegerlo, dado que eran muchos quienes lo rodeaban.

Denuncia de los vecinos al 911

La denuncia se canalizó a través de los operadores de la central de emergencias 911, que comisionaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino CREC. Al arribar, los oficiales observaron a un grupo de personas que gesticulaba con sus manos y, al descender de la unidad, advirtieron a un hombre que mantenía retenido a otro, al que sindicaba a viva voz como quien había intentado robar en su domicilio. Las personas comenzaron a dispersarse y los oficiales entrevistaron al damnificado.

Aprehendido

Alrededor de las 00.30, oficiales de la Policía de Santa Fe PSF procedieron a la aprehensión del delincuente identificado como L. E. A., de 28 años. Como presentaba lesiones visibles y vestigios de sangre, fue trasladado en primera instancia al hospital Iturraspe para ser examinado. Allí, la médica de guardia diagnosticó una fractura maxilar y un corte frontal que requirió sutura, por lo que dispuso su derivación al hospital Cullen, adonde fue llevado en una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, con la colaboración policial. Recibió curaciones, quedó internado en observación y privado de su libertad, con custodia policial permanente.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que se hiciera un informe médico sobre el estado de salud del hombre aprehendido, que siguiera privado de su libertad, que fuera identificado y se mantuviera vigilancia policial permanente, la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos de rigor.

La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de hurto calificado por escalamiento.