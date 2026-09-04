Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Italia

El piloto argentino fue noveno en la FP1 con el nuevo paquete de mejoras y undécimo en la FP2, pero no se fue conforme con la segunda sesión

Franco Colapinto terminó 9° y 11° en los dos primeros entrenamientos para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, antes de la tercera práctica libre de este sábado a las 7 y la posterior clasificación desde las 11 -hora argentina-. Sin embargo, el piloto argentino de Alpine no se fue conforme con el rendimiento de la segunda sesión.

El piloto albiceleste de Alpine completó 46 vueltas entre las dos sesiones y registró su mejor tiempo en 1:23.619, logrado en la FP2. Pierre Gasly, su compañero, no salió a pista en el primer entrenamiento por la obligación reglamentaria de ceder el asiento al rookie Paul Aron, y terminó 14° en la segunda práctica con 1:23.773, a 0.154 del argentino.

"En el FP1 muy bien, pero después tuve un problema en el motor. En la FP2 estuvimos un poco perdidos, creo que dimos un paso para atrás, pero hay que entender el porqué: si es la temperatura o qué fue lo que pasó. El auto no iba bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa, se movía más. En general no evolucionamos nada y siento que empeoramos bastante", explicó el bonaerense.

Y apuntó a lo que viene: "Con las medias había algo muy rápido y con mucho para mejorar. Hay que volver un poco a eso. Hay que laburar para mañana."

El más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1:22.559 con el Mercedes en la FP2 para aventajar a Leclerc por 0.120 y a Antonelli por 0.141. En la primera práctica, el dominio fue de Ferrari con Leclerc (1:23.008) y Hamilton (1:23.181) completando el 1-2 ante los tifosi.

La FP1 tuvo la particularidad de contar con cuatro rookies en pista por la obligación reglamentaria de ceder los asientos dos veces por temporada. Además de Aron en el Alpine de Gasly (10°), Browning ocupó el Williams de Albon (15°), Iwasa el Red Bull de Verstappen (17°) y Herta el Cadillac de Checo Pérez (22°), aunque el estadounidense apenas completó cinco vueltas por problemas en el monoplaza.