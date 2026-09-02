El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto en el "Templo de la velocidad": así es una vuelta en el GP de Italia de Fórmula 1
El piloto argentino volverá este fin de semana al circuito en el que tuvo su debut absoluto en la categoría reina del automovilismo.
Por Ovación
2 de septiembre 2026 · 13:03hs
Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, también conocido como el "Templo de la Velocidad", que cuenta con 11 curvas y una extensión de 5,793 kilómetros.
Colapinto ya disputó este Gran Premio en 2024, donde tuvo su debut absoluto en la categoría y quedó duodécimo, mientras que el año pasado finalizó decimoséptimo.