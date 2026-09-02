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Fórmula 1: así le fue a Colapinto cada vez que participó en el GP de Italia

El argentino vuelve este fin de semana al circuito en el que tuvo su debut en la categoría reina del automovilismo.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 11:48hs
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Fórmula 1: así le fue a Colapinto cada vez que participó en el GP de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto volverá este fin de semana al "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de Italia, donde ya participó en dos ocasiones.

Este Gran Premio, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato y que se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, encuentra a Colapinto en medio de una buena temporada en la que ya sumó 19 puntos y además viene de ser confirmado como piloto titular de Alpine para el 2027.

Su primera participación en el GP de Italia fue en el 2024, justamente en el que fue su debut absoluto en la Fórmula 1, cuando reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en Williams.

Colapinto celebró el nuevo paquete de actualizaciones y su renovación en la previa del GP de Monza

En aquella ocasión, Colapinto no pudo redondear una buena clasificación y tuvo que largar en el decimoctavo lugar. Sin embargo, en la carrera tuvo una grandísima actuación, al escalar seis posiciones para así cruzar la bandera a cuadros en el duodécimo puesto.

Al año siguiente, en el 2025, Colapinto llegó al Gran Premio de Italia en un muy flojo momento, ya que estaba muy falto de confianza y además el nivel del Alpine no acompañaba para nada.

Así fue como tuvo que conformarse nuevamente con el decimoctavo lugar en la clasificación, mientras que en la carrera solo pudo escalar una posición para finalizar en el decimoséptimo puesto.

La victoria el año pasado quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien estaba en plena remontada para pelear por el título, aunque finalmente no pudo conseguirlo y resultó subcampeón.

En esta ocasión, Colapinto buscará protagonizar una gran actuación, tal como lo hizo en varias fechas de este campeonato, para así sumar sus primeros puntos en el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1.

El cronograma y horarios del GP de Italia

Viernes 4/9:

  • Práctica libre 1 a las 7:30
  • Práctica libre 2 a las 11

Sábado 5/9:

  • Práctica libre 3 a las 7
  • Clasificación a las 11

Domingo 6/9:

  • Carrera a las 10

Fórmula 1 Colapinto Italia
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