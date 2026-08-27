Franco Colapinto, tras su renovación con Alpine: "Nos espera un gran futuro" El piloto argentino celebró su continuidad para 2027 en la escudería francesa y apuntó a pelear por el top 5 y los podios 27 de agosto 2026 · 12:33hs

Franco Colapinto habló luego de renovar contrato con Alpine.

Franco Colapinto confirmó su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2027 de la mano de Alpine. Tras el anuncio oficial, el piloto argentino expresó su entusiasmo por consolidar el crecimiento que demostró dentro de la escudería tras completar casi un año de trabajo continuo y superar momentos críticos de rendimiento.

La felicidad de Colapinto por la renovación de su contrato "Hace un año ya, casi un poco más de que empecé a correr con el equipo, y progresamos mucho. Fue un tiempo de evolución constante, un tiempo en el que me sentí parte de la familia", destacó el corredor bonaerense al repasar su trayectoria en la estructura francesa. Colapinto subrayó además la capacidad de reacción de la escudería frente a la adversidad: "Tuvimos momentos difíciles en los que parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos, pero demostramos con mucha valentía, paciencia y esfuerzo que podíamos salir y tener un gran 2026".

De cara al futuro, el piloto trazó metas ambiciosas para el próximo campeonato. "Estoy contento de la oportunidad y con muchas ganas. Sé que nos espera un gran futuro por delante: dimos un gran salto en este 2026 y vamos a dar otro en 2027. El objetivo que tenemos todos es seguir peleando por puntos, seguir peleando en el futuro top 5 y después podios", concluyó Colapinto sobre el impacto de esta renovación en su carrera dentro de la máxima categoría.