El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colón tiene por delante cuatro partidos de los denominados accesibles para sumar la mayor cantidad de puntos y recuperarse luego de la caída ante Ferro

Colón tiene por delante cuatro partidos accesibles para sumar y recortar diferencia con Ferro.

El golpe fue duro y no es para menos. Colón tenía la posibilidad de encadenar su tercer triunfo consecutivo y descontarle puntos a Ferro que marchaba como único líder con cinco unidades de ventaja.

Por lo cual, la derrota por 2-0 ahora lo deja al Sabalero sin margen de error y ocho puntos por debajo de Ferro. Sin embargo, no todo es negativo, dado que el fixture le hace un guiño al elenco dirigido por Ezequiel Medrán.

Y es que luego de la caída ante el Verdolaga, Colón tiene por delante cuatro partidos que se podrían denominar a priori como accesibles, en función de los antecedentes de sus rivales.

El próximo domingo 26, Colón estará recibiendo a Chaco For Ever que marcha último en la Zona A con apenas 16 puntos y habiendo jugado un partido menos que Colón.

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Posteriormente, el sábado 1 de agosto, el Rojinegro estará visitando a Acasusso que está 16° con 19 unidades. Luego llegará el turno de recibir a San Telmo que se ubica 15° con 20 puntos. Ambos jugaron un partido menos que Colón.

En tanto que la seguidilla de partidos con favoritismo para Colón continuará con el partido que el Sabalero jugará frente a Patronato en condición de local. El Patrón se posiciona 16° en la Zona B con 20 puntos y un partido menos.

Así las cosas, Colón tiene por delante cuatro partidos, tres de ellos en condición de local, ante rivales que claramente son menos que el elenco sabalero. Y en consecuencia, tendrá que aprovechar para sumar y recortar diferencias con Ferro.