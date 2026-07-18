El golpe fue duro y no es para menos. Colón tenía la posibilidad de encadenar su tercer triunfo consecutivo y descontarle puntos a Ferro que marchaba como único líder con cinco unidades de ventaja.
El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro
Colón tiene por delante cuatro partidos de los denominados accesibles para sumar la mayor cantidad de puntos y recuperarse luego de la caída ante Ferro
Por Ovación
Colón y un fixture que ilusiona
Por lo cual, la derrota por 2-0 ahora lo deja al Sabalero sin margen de error y ocho puntos por debajo de Ferro. Sin embargo, no todo es negativo, dado que el fixture le hace un guiño al elenco dirigido por Ezequiel Medrán.
Y es que luego de la caída ante el Verdolaga, Colón tiene por delante cuatro partidos que se podrían denominar a priori como accesibles, en función de los antecedentes de sus rivales.
El próximo domingo 26, Colón estará recibiendo a Chaco For Ever que marcha último en la Zona A con apenas 16 puntos y habiendo jugado un partido menos que Colón.
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Posteriormente, el sábado 1 de agosto, el Rojinegro estará visitando a Acasusso que está 16° con 19 unidades. Luego llegará el turno de recibir a San Telmo que se ubica 15° con 20 puntos. Ambos jugaron un partido menos que Colón.
En tanto que la seguidilla de partidos con favoritismo para Colón continuará con el partido que el Sabalero jugará frente a Patronato en condición de local. El Patrón se posiciona 16° en la Zona B con 20 puntos y un partido menos.
Así las cosas, Colón tiene por delante cuatro partidos, tres de ellos en condición de local, ante rivales que claramente son menos que el elenco sabalero. Y en consecuencia, tendrá que aprovechar para sumar y recortar diferencias con Ferro.