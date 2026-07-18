Uno Santa Fe | Colón | Colón

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colón tiene por delante cuatro partidos de los denominados accesibles para sumar la mayor cantidad de puntos y recuperarse luego de la caída ante Ferro

Ovación

Por Ovación

18 de julio 2026 · 17:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón tiene por delante cuatro partidos accesibles para sumar y recortar diferencia con Ferro.

Prensa Colón

Colón tiene por delante cuatro partidos accesibles para sumar y recortar diferencia con Ferro.

El golpe fue duro y no es para menos. Colón tenía la posibilidad de encadenar su tercer triunfo consecutivo y descontarle puntos a Ferro que marchaba como único líder con cinco unidades de ventaja.

Colón y un fixture que ilusiona

Por lo cual, la derrota por 2-0 ahora lo deja al Sabalero sin margen de error y ocho puntos por debajo de Ferro. Sin embargo, no todo es negativo, dado que el fixture le hace un guiño al elenco dirigido por Ezequiel Medrán.

Y es que luego de la caída ante el Verdolaga, Colón tiene por delante cuatro partidos que se podrían denominar a priori como accesibles, en función de los antecedentes de sus rivales.

El próximo domingo 26, Colón estará recibiendo a Chaco For Ever que marcha último en la Zona A con apenas 16 puntos y habiendo jugado un partido menos que Colón.

LEER MÁS: La deuda pendiente que Colón no logra saldar con el correr de las fechas

Posteriormente, el sábado 1 de agosto, el Rojinegro estará visitando a Acasusso que está 16° con 19 unidades. Luego llegará el turno de recibir a San Telmo que se ubica 15° con 20 puntos. Ambos jugaron un partido menos que Colón.

En tanto que la seguidilla de partidos con favoritismo para Colón continuará con el partido que el Sabalero jugará frente a Patronato en condición de local. El Patrón se posiciona 16° en la Zona B con 20 puntos y un partido menos.

Así las cosas, Colón tiene por delante cuatro partidos, tres de ellos en condición de local, ante rivales que claramente son menos que el elenco sabalero. Y en consecuencia, tendrá que aprovechar para sumar y recortar diferencias con Ferro.

Colón fixture Ferro
Noticias relacionadas
colon dio a conocer los convocados para visitar a ferro presencias y ausencias llamativas

Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Colón y Ferro protagonizan un historial en el que no se sacan diferencias

El historial entre Colón y Ferro mantiene una paridad absoluta

sebastian zunino, el arbitro de ferro-colon: los antecedentes con ambos equipos

Sebastián Zunino, el árbitro de Ferro-Colón: los antecedentes con ambos equipos

colon se juega mucho mas que tres puntos en su visita al lider ferro

Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Lo último

La final del Mundial y el Día del Amigo impulsan las expectativas en los bares santafesinos: esperan un récord de reservas y una semana de festejos

La final del Mundial y el Día del Amigo impulsan las expectativas en los bares santafesinos: esperan un "récord" de reservas y una semana de festejos

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

Último Momento
La final del Mundial y el Día del Amigo impulsan las expectativas en los bares santafesinos: esperan un récord de reservas y una semana de festejos

La final del Mundial y el Día del Amigo impulsan las expectativas en los bares santafesinos: esperan un "récord" de reservas y una semana de festejos

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

En un partido de locos, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

En un partido de locos, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Ovación
El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

En un partido de locos, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

En un partido de locos, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados