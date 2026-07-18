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Mauro Pittón se despidió de Unión: "Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos"

A través de sus redes sociales, Mauro Pittón expresó su sentimiento por irse de Unión agradeciendo cada momento vivido dentro de la institución

Ovación

Por Ovación

18 de julio 2026 · 16:08hs
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Mauro Pittón se despidió de Unión.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mauro Pittón se despidió de Unión.

Este sábado, Mauro Pittón se despidió de Unión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. El mediocampista surgido de las inferiores del club continuará su carrera en Tenerife, cerrando así su tercera etapa en el Tate, luego de retornar a principios del 2024.

Mauro Pittón se despidió de Unión

En su texto de despedida, el futbolista de 31 años no ocultó su profunda emoción y agradeció todo el mundo Unión. Desde sus compañeros, hasta el entrenador Leonardo Madelón, por quien manifestó un aprecio especial. Pasando por el cuerpo médico, utileros, kinesiólogos, nutricionistas, videoanalistas y dirigentes. Y en el final también se refirió al cariño que siempre le demostraron todos los hinchas rojiblancos.

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