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AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

La medida afecta a todos los encuentros del fútbol local, entre ellos, la final de la Copa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

18 de julio 2026 · 16:31hs
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La AFA definió suspender la actividad lunes y martes.

La AFA definió suspender la actividad lunes y martes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todas las actividades oficiales previstas para el lunes 20 y el martes 21 de julio debido al regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en el Mundial 2026. La medida impacta en el calendario local y, entre otras competencias, obliga a postergar la Supercopa Argentina que iban a disputar Estudiantes e Independiente Rivadavia en Córdoba.

La AFA suspende la actividad lunes y martes

A través de un comunicado, la entidad informó: “La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”.

Con esta determinación, tampoco habrá actividad en las distintas divisiones del Ascenso ni en el resto de los torneos organizados por la AFA durante esas dos jornadas.

Ahora, la AFA deberá reunirse con los dirigentes de Estudiantes e Independiente Rivadavia para encontrar una nueva fecha. Por el momento, no se informó cuándo se disputará el encuentro que estaba pautado para el martes, desde las 18, en el Gigante de Alberdi.

La Selección Argentina disputará la final del Mundial ante España este domingo desde las 16.00 en busca de defernder el título obtenido en Qatar. Luego del compromiso, el equipo volverá al país y se espera que una multitud los reciba, sea cual sea el resultado.

AFA partidos Selección
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