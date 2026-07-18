"Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo"

En la previa al partido que Colón perdió con Ferro, el vicepresidente tercero Alejandro Bonazzola se mostró conforme con el armado del plantel

El vicepresidente de Colón Alejandro Bonazzola se mostró conforme con el mercado de pases que llevó adelante el club.

Colón perdió una final ante Ferro ya que era un rival directo en la lucha por quedar primero en la Zona A. Y con la derrota, el Sabalero quedó ocho puntos por debajo del Verdolaga.

Lo cierto es que en la previa a dicho encuentro, el vicepresidente tercero de Colón Alejandro Bonazzola dialogó con Sol Play 91.5 y se mostró conforme con el mercado de pases.

Antes del cotejo, el dirigente sabalero expresó: "El camino es largo y estamos en una posición expectante. Creemos que todavía falta mucho, pero notamos que tenemos un equipo en crecimiento permanente".

LEER MÁS: La deuda pendiente que Colón no logra saldar con el correr de las fechas

Sobre el mercado de pases dijo: "Nosotros creemos que estamos bien, estamos conformes con el plantel que tenemos, ya que disponemos de alternativas en todas las posiciones. Si surge la posibilidad de un cuarto refuerzo la vamos a evaluar".

Por último fue consultado por la situación económica que atraviesa la institución y respondió: "Se pelea, es día a día y no está fácil, pero hemos hecho un buen trabajo, estamos conformes".