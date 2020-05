Coleoni quiere volver a Central Córdoba y no lo atienden

El DT Gustavo Coleoni se ofreció para volver a Central Córdoba de Santiago del Estero, al que había renunciado a mitad de marzo, y les pidió a los dirigentes del club, que aún no lo reemplazaron y no atienden sus llamados, "una respuesta urgente". "En el momento de mi renuncia yo tenía la cabeza en un grave problema de salud de mi madre, y a pesar de eso yo había puesto al club por encima de todo porque el club está por encima de todos, que somos de paso", recordó Coleoni.

"Pero luego de que la AFA confirmara que no habría descensos, lo llamé al presidente del club, José Alfano, para avisarle que había solucionado lo de mi madre y quería volver -dijo-. Yo llevé al equipo a la Primera, casi sin recursos, y creo que merezco la chance de volver. Pero no me atendió nunca ni me devolvió los llamados".

La directiva de Central Córdoba le pidió la renuncia a Gustavo Coleoni luego de la derrota con Newell's, el 15 de marzo, y a raíz de los pobres resultados: al momento de la suspensión de la Superliga por la pandemia de coronavirus, el equipo santiagueño estaba antepenúltimo en los promedios, puesto de descenso directo.

image.png Gustavo Coleoni cambió de parecer y espera por la respuesta de los dirigentes de Central Córdoba

Desde entonces, el "ferroviario" no tiene entrenador y la eliminación de los descensos le sacó al club esa presión puntual. "Yo quiero volver a Central Córdoba porque es mi casa y falta completar la segunda parte del proyecto -dijo el DT-. La gente me aprecia mucho, tengo ese reconocimiento, pero siento que la dirigencia del club no me valora y me falta el respeto".

"No quiero conflictos con nadie y menos con el nuevo manager (el ex defensor Alexis Ferrero); lo aprecio y lo traje como primer refuerzo para el club hace un tiempo y le di la oportunidad con 39 años. Sabemos que es muy difícil para un jugador a esa edad. Fue el capitán de Central Córdoba en el ascenso y me ha ayudado tanto dentro como fuera de la cancha", añadió Coleoni.

Finalmente, el entrenador pidió: "Quiero una respuesta por sí o por no. Sé que estoy en la lista de posibles entrenadores, pero por trayectoria no me merezco esto. Sólo pido a las autoridades de Central Córdoba que me den una respuesta urgente".