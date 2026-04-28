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Etcheverry cayó ante Fils y terminó su ilusión en el Masters 1000 de Madrid

El recorrido de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Madrid llegó a su fin en los octavos de final, tras caer frente al francés Arthur Fils

28 de abril 2026 · 11:34hs
Etcheverry cayó ante Fils y terminó su ilusión en el Masters 1000 de Madrid

El recorrido de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Madrid llegó a su fin en los octavos de final, tras caer frente a una de las grandes apariciones del circuito, el francés Arthur Fils, en un duelo exigente y de alto nivel competitivo.

Fin del camino para Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Madrid

El tenista argentino, nacido en La Plata, volvió a mostrarse competitivo en una instancia importante de un Masters 1000, aunque no le alcanzó para sostener la regularidad ante un rival que atraviesa un gran momento en la gira sobre polvo de ladrillo.

El desarrollo del partido tuvo momentos de paridad, especialmente en los dos sets disputados. Sin embargo, Fils fue más efectivo en los puntos determinantes. En el primer parcial, le bastó un solo quiebre para marcar la diferencia, apoyado en una alta eficacia con su servicio.

En el segundo set, el francés volvió a golpear de entrada con una ruptura temprana. Etcheverry tuvo oportunidades para recuperar terreno, incluso llegó a generar una situación favorable con triple break point, pero no logró concretarlas y el europeo sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Más allá de la eliminación, el paso del argentino por Madrid deja un aspecto positivo de peso: la suma de puntos que le permitirá consolidarse dentro del Top 30 del ranking ATP. Incluso, dependiendo de la actualización, podría escalar algunas posiciones y acercarse a su mejor ubicación histórica.

El próximo desafío en el calendario será el Masters 1000 de Roma, que comenzará en los próximos días. Allí, Etcheverry partirá como uno de los preclasificados y buscará romper una barrera que se le viene haciendo esquiva: los cuartos de final en los torneos de mayor jerarquía.

Del otro lado, Fils confirma su presente en ascenso. Tras un período marcado por lesiones, el francés regresó con fuerza al circuito, ya se ubica cerca del Top 20 en vivo y sostiene un inicio de temporada impecable sobre polvo de ladrillo, con títulos y una racha que lo posiciona como una de las grandes amenazas del circuito.

Masters 1000 de Madrid Tomás Etcheverry Fils
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