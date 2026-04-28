Medrán espera tres regresos claves en Colón para una visita exigente a Los Andes

Colón se prepara para enfrentar a Los Andes y el DT Medrán aguarda las evoluciones de Marcioni, Allende y Peinipil

El trabajo no se detiene en el predio 4 de Junio y Colón está enfocado completamente su próxima presentación en la Primera Nacional el sábado cuando juegue contra Los Andes , desde las 15.30, en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A, que finalmente se jugará sin público visitante.

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Medrán espera por piezas claves en Colón

En ese contexto, Ezequiel Medrán mantiene una expectativa concreta de cara al armado del equipo: recuperar a tres piezas consideradas importantes dentro de su estructura titular. Se trata de Julián Marcioni, Leandro Allende y Mauro Peinpil, quienes vienen de distintas molestias físicas y están en la etapa final de su evolución.

Julián Marcioni UNO Santa Fe | José Busiemi.

La intención del cuerpo técnico es evaluarlos hasta último momento. Si responden en las próximas prácticas, no se descarta que vuelvan directamente a la titularidad, en un equipo que los sintió cuando no estuvieron disponibles. Asismismo, Federico Lértora se hizo estudios este lunes, por lo que se esperan detalles de si está lesionado o solo es una contractura.

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Mientras tanto, el entrenador ya sabe que no podrá contar con Matías Godoy, expulsado en el encuentro anterior frente a Godoy Cruz, una baja obligada que abre un espacio en la consideración del equipo para esta fecha. Se espera que solo reciba una jornada de castigo, pero el Tribunal de Disciplina de la AFA viene bastante estricto. Respecto a esto, habría gestiones para tratar de bajarle la sanción a Matías Muñoz que, en principio, tampoco estaría ante el Milrayitas.

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Con un plantel que empieza a recuperar nombres importantes y un contexto que exige resultados, Colón ajusta detalles en una semana donde las decisiones de último momento pueden terminar marcando la formación final.