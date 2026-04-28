Con los pibes con poco lugar en Colón, Cardozo debutó y ya es una opción para Medrán

Mateo Cardozo tuvo sus primeros minutos en la primera de Colón en el empate ante Godoy Cruz. Un debut silencioso, pero con peso en un contexto complejo

La noche última en Santa Fe dejó más que un punto ante Godoy Cruz para Colón . En un partido áspero, cargado de tensión y con el equipo obligado a resistir, apareció una de esas postales que miran hacia adelante: el debut profesional de Mateo Cardozo.

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El joven volante oriundo de Helvecia, de 19 años, ingresó en el tramo final del encuentro en reemplazo de Agustín Toledo, cuando el Sabalero ya jugaba con un hombre menos y debía sostener el empate en un escenario exigente, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional. Sin margen para errores, le tocó estrenarse en el momento menos cómodo posible.

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Lejos de ser un ingreso simbólico, su aparición se dio en plena gestión del resultado, con el equipo replegado y el partido en un punto de máxima tensión. En ese contexto, Cardozo dio sus primeros pasos en la Primera División con la camiseta rojinegra.

Otro debut en Colón

La decisión de Ezequiel Medrán no pasó inadvertida. En una temporada donde los juveniles aún no habían tenido demasiado protagonismo, el entrenador volvió a mirar hacia las divisiones inferiores en busca de respuestas, en un escenario donde las necesidades del plantel empiezan a abrir espacios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Agusseissfon/status/2048589028153324017&partner=&hide_thread=false El juvenil Mateo Cardozo tuvo su debut con la camiseta de #Colón pic.twitter.com/ZfPe2LsBjr — Agustín Seissfon (@Agusseissfon) April 27, 2026

El ingreso del mediocampista no solo respondió a la urgencia del partido, sino también a una lectura más profunda del cuerpo técnico: la necesidad de ampliar variantes y empezar a dar rodaje a futbolistas que vienen empujando desde abajo.

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En un torneo largo, exigente y con márgenes cada vez más finos, cada aparición juvenil puede convertirse en un recurso clave. Y el debut de Cardozo, en medio de un partido incómodo, se inscribe justamente en esa lógica: empezar a construir alternativas mientras se sostiene la competencia del presente.