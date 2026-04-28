La economía del trueque: la pérdida del poder adquisitivo impulsa el intercambio directo

El trueque 2026: de la solidaridad a la subsistencia. Estrategias de supervivencia y el resurgimiento de los nodos de intercambio en Argentina

La aceleración de la inflación y la consecuente caída del salario real en este 2026 empuja a diversos sectores de la sociedad argentina a profundizar prácticas de economía alternativa . El trueque, lejos de ser un recuerdo de crisis pasadas, se consolida hoy como un amortiguador social frente a la dificultad de acceder a la canasta básica total .

Cuando el dinero pierde su función de reserva de valor y fundamentalmente de unidad de cambio para las necesidades inmediatas, el objeto físico cobra un nuevo protagonismo . Hoy, el intercambio no se limita a excedentes; se trata de una transferencia de activos domésticos por bienes de consumo .

Alimentos por indumentaria: la prioridad absoluta es la mesa. Se observa una tendencia creciente en el cambio de ropa, calzado o electrodomésticos pequeños por productos no perecederos (aceite, harina, leche).

Desmonetarización del consumo: para muchas familias, el peso ha dejado de ser el vehículo para obtener lo esencial, siendo reemplazado por la negociación directa.

La digitalización del trueque

A diferencia de otras épocas, la "intensificación" actual tiene un aliado clave: la conectividad. Si bien los encuentros físicos persisten en plazas y centros comunitarios, el grueso de la logística se resuelve en comunidades digitales. Estos espacios funcionan como mercados secundarios donde el valor de los bienes no se mide en pesos, sino en la urgencia y la utilidad mutua.

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El impacto en el tejido social

Este fenómeno no es exclusivo de los sectores más vulnerables. La clase media, afectada por el costo de los servicios y la canasta escolar, ha comenzado a participar en estas redes para alivianar el peso del gasto mensual. La práctica se vuelve, entonces, una respuesta colectiva y desregulada ante un escenario de incertidumbre financiera.

El fenómeno del trueque en Argentina dejó de ser un recuerdo del 2001 para convertirse en una estrategia de supervivencia cotidiana. A diferencia de los grandes "Clubes del Trueque" con cuasimonedas (créditos) de hace décadas, el modelo 2026 es más atomizado y directo.

El factor nacional: "la remera por el arroz"

A nivel país, el crecimiento se explica por la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad de acceder a bienes básicos.

Desmonetarización de los barrios: en provincias como Misiones y Tierra del Fuego, se han reportado casos donde los vecinos intercambian ropa por alimentos (leche, aceite, harina).

El "Límite de la crisis": analistas sociales advierten que el avance del trueque es la señal más clara de precarización, indicando que las familias ya no tienen excedente de dinero para el consumo básico.

Santa Fe también participa en el intercambio

En nuestra ciudad, aunque no haya un "padrón" de nodos, la actividad se concentra en dos grandes ejes.

Nodos de cercanía: pequeñas ferias en plazas de barrios del norte (como Las Flores o Scarafía o el Hospital Iturraspe) y el oeste. Funcionan por grupos de WhatsApp donde se pacta el encuentro: "Cambio zapatillas talle 38 por dos paquetes de yerba".

El rol de las redes sociales: Facebook sigue siendo la "gran central". Los grupos de trueque han visto un aumento en la cantidad de posteos diarios en lo que va de 2026.

Ferias mixtas: muchas ferias de emprendedores locales están aceptando una modalidad híbrida: parte en pesos y parte en intercambio de insumos.

La brecha de precios: el aumento en alimentos empuja a la gente a desprenderse de bienes muebles.

El perfil del "truequero" 2026: ya no es solo el sector más postergado; la clase media-baja se suma para "hacer rendir" el sueldo.

Del billete al producto: la desconfianza o falta de efectivo hace que el valor de cambio sea el producto per se.