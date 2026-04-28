¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

Unión se mantiene en zona de clasificación en la Zona A del Apertura y llega a la última fecha ante Talleres con chances concretas de avanzar

Con la disputa de la fecha 16 de la Zona A del Apertura finalizada, Unión se sostiene octavo y llega a la última dependiendo de sí mismo para meterse en los playoffs. El Rojiblanco cerrará la fase regular ante Talleres, donde no solo estará en juego la clasificación, sino también la posición final.

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En ese contexto, el panorama de cruces empieza a tomar forma: si la fase regular terminara hoy, Unión se estaría enfrentando en los playoffs a Independiente Rivadavia, líder de la Zona B y ya con su posición asegurada.

El escenario no es menor, ya que el lugar final en la tabla también puede modificar el cruce. En el mejor de los casos, el Tate podría aspirar a subir hasta el quinto puesto, lo que igualmente lo obligaría a definir la serie de visitante, aunque con un posicionamiento más favorable dentro del cuadro.

Así, Unión no solo juega su clasificación en la última fecha, sino también el lugar desde el que iniciará su camino en los mano a mano, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Así estarían los playoffs del Apertura, con Unión