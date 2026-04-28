Uno Santa Fe | Ovación | Unión

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

Unión se mantiene en zona de clasificación en la Zona A del Apertura y llega a la última fecha ante Talleres con chances concretas de avanzar

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 08:01hs
¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

Prensa Unión

Con la disputa de la fecha 16 de la Zona A del Apertura finalizada, Unión se sostiene octavo y llega a la última dependiendo de sí mismo para meterse en los playoffs. El Rojiblanco cerrará la fase regular ante Talleres, donde no solo estará en juego la clasificación, sino también la posición final.

• LEER MÁS: Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

En ese contexto, el panorama de cruces empieza a tomar forma: si la fase regular terminara hoy, Unión se estaría enfrentando en los playoffs a Independiente Rivadavia, líder de la Zona B y ya con su posición asegurada.

El escenario no es menor, ya que el lugar final en la tabla también puede modificar el cruce. En el mejor de los casos, el Tate podría aspirar a subir hasta el quinto puesto, lo que igualmente lo obligaría a definir la serie de visitante, aunque con un posicionamiento más favorable dentro del cuadro.

Así, Unión no solo juega su clasificación en la última fecha, sino también el lugar desde el que iniciará su camino en los mano a mano, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Así estarían los playoffs del Apertura, con Unión

playoffs apertura

Unión Apertura Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
solari: lo peor que puede hacer union es especular, sino sostener nuestra identidad

Solari: "Lo peor que puede hacer Unión es especular, sino sostener nuestra identidad"

la honestidad de colazo en union: si no se podia ganar, era clave no perder

La honestidad de Colazo en Unión: "Si no se podía ganar, era clave no perder"

madelon se la juega en union: esta presion es linda, porque es para ganar algo

Madelón se la juega en Unión: "Esta presión es linda, porque es para ganar algo"

asi quedo union en la lucha de la zona a por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Lo último

Inundación de Santa Fe en 2003: convocan a actividades por memoria y justicia a 23 años del crimen hídrico

Inundación de Santa Fe en 2003: convocan a actividades por memoria y justicia a 23 años del "crimen hídrico"

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Comercio: de cuánto será el aumento a trabajadores

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Comercio: de cuánto será el aumento a trabajadores

Último Momento
Inundación de Santa Fe en 2003: convocan a actividades por memoria y justicia a 23 años del crimen hídrico

Inundación de Santa Fe en 2003: convocan a actividades por memoria y justicia a 23 años del "crimen hídrico"

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Comercio: de cuánto será el aumento a trabajadores

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Comercio: de cuánto será el aumento a trabajadores

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia las fechas oficiales

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia las fechas oficiales

Unión piensa ahora en Talleres con una vuelta y la atención puesta en Bruno Pittón

Unión piensa ahora en Talleres con una vuelta y la atención puesta en Bruno Pittón

Ovación
La Selección de Santa Fe debutará ante Noroeste en el Provincial juvenil

La Selección de Santa Fe debutará ante Noroeste en el Provincial juvenil

Boca visita a Cruzeiro en busca de acercarse aún más a los octavos de final

Boca visita a Cruzeiro en busca de acercarse aún más a los octavos de final

Barracas Central asume un partido determinante ante Audax Italiano

Barracas Central asume un partido determinante ante Audax Italiano

Rosario Central visita a Universidad Central en busca de un triunfo en la Libertadores

Rosario Central visita a Universidad Central en busca de un triunfo en la Libertadores

Lanús recibe a Liga de Quito en un partido clave por la Libertadores

Lanús recibe a Liga de Quito en un partido clave por la Libertadores

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica