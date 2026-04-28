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Se entregó un hombre buscado por abuso sexual agravado contra una menor en La Vuelta del Paraguayo

El sospechoso, de 55 años, se presentó en la Comisaría 28ª tras un allanamiento de la PDI en su vivienda, donde secuestraron elementos clave. La fiscal ordenó que permanezca detenido

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de abril 2026 · 11:28hs
Se entregó un hombre buscado por abuso sexual agravado contra una menor en La Vuelta del Paraguayo

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Se entregó un hombre buscado por abuso sexual agravado contra una menor en La Vuelta del Paraguayo

En las últimas horas, en inmediaciones de la Vuelta del Paraguayo, paraje ubicado en el acceso al barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, y en el marco de una investigación por abuso sexual agravado con acceso carnal, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento que permitió secuestrar elementos considerados clave para la causa.

Como consecuencia del estrechamiento del cerco policial, el principal investigado, que era intensamente buscado, se entregó en la víspera en la Comisaría 28ª de Colastiné, donde luego quedó a disposición de los efectivos de la PDI.

Allanamiento y secuestro

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I, con la colaboración de oficiales y suboficiales del Grupo de Acción Táctica (GAT).

La intervención se originó a partir de un alerta por llamados de vecinos a la central de emergencias 911, lo que permitió advertir la existencia de registros fílmicos con relevancia penal, presuntamente vinculados a hechos que tendrían como víctima a una menor de edad.

A partir de esa información, los pesquisas activaron medidas urgentes orientadas a resguardar a la víctima y preservar evidencia sensible para el avance del expediente judicial. Durante la requisa, secuestraron prendas y otros elementos de interés probatorio que guardarían relación con el material incorporado a la causa.

El principal investigado, un hombre de 55 años cuyas iniciales son O.S., no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento. No obstante, este lunes al mediodía se presentó de manera espontánea en la Comisaría 28ª de Colastiné, quedando a disposición de la Justicia.

Delito imputado

Las autoridades informaron sobre el resultado del allanamiento y la entrega del principal investigado a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Moser Ferro.

La funcionaria judicial ordenó que el hombre permanezca privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de abuso sexual agravado.

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