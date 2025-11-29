Coliseo se consagró campeón del torneo de ascenso femenino

Luego de igualar 0-0, en la definición por penales, Coliseo se impuso a Los Cholitos y se consagró campeón del Clausura Luciana Nieres

En el predio Nery Alberto Pumpido se jugó el partido desempate para definir al campeón del torneo de la Segunda División de la Liga Santafesina, al cual accedieron la escuadra Tricolor y Los Cholitos, ambos habiendo ascendido el domingo pero igualando en la primera colocación de la tabla. Tras un intenso partido, el título se dirimió desde la vía de los penales en favor del conjunto que dirige Andrade.

El domingo culminó la séptima y última fecha del Clausura Luciana Nieres de la Primera B de la Liga Santafesina, jornada que tuvo dos partidos en simultáneo, el de Los Cholitos en el que venció a Peñarol y el de Coliseo en el cual derrotó a Veteranos.

Dada esa combinación de resultados se produjeron los dos ascensos a la máxima división pero el título de campeón quedaba vacante. No fue hasta anoche que se jugó en el predio Nery Alberto Pumpido la Final desempate.

Hasta allí llegaron los equipos que conducen Daniel Quiroga y Sergio Andrade, que con el arbitraje de Noelia Miño, Sabina Sotelo, Nicole Jourdan y Zaira Bournissent debieron afrontar 80 minutos a todo o nada. El resultado del encuentro fue 0 a 0.

Ambos tuvieron sus situaciones pero el Tricolor tuvo dos bien claras: Ambas en el complemento, primero a través de Melani Odriozola con un disparo desde tres cuartos que cayó sobre el travesaño y luego con el tiro desde el borde del área de Cecilia Ojeda que Ángeles Wenk supo resolver bien cuando la pelota se le metía.

image

En lo general fue un partido reñido donde ni Coliseo ni Los Cholitos regalaron nada. Lisbeth López, la goleadora del certamen, tuvo sus escapadas que lograron ser desactivadas por la defensa de Sofía Boiko. Y por otro lado con el manejo de pelota de Anyelina Galli y los ataques de Marilin Sánchez.

Tras el pitazo final de Miño, el título se definió desde la vía de los penales. Y ese fue el momento de Daniela Frasca, la golera del conjunto de Andrade, que en el juego sólo había tenido intervenciones en los tiros de esquina o teniendo que salir a tomar pelotas a espaldas de sus defensoras.

En la serie de penales Frasca contuvo tres penales y casi retuvo el primero, el cual adivinó el palo pero la pelota tenía sellado el destino de gol. Lisbeth López, Cecilia Ojeda, Érica González y Camila Díaz convirtieron sus ejecuciones y así concretaron el 4 a 2 que le dio a Coliseo la posibilidad de gritar campeón en el Clausura Luciana Nieres y la de jugar en Primera División A, en lo que es su primer año de participación en nuestro fútbol.