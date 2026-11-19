Ricardo Solbes, delantero de la Reserva de Unión, reconstruyó su carrera después de una experiencia en Italia, y contó cómo encontró contención en el club.

Ricardo Solbes tiene una historia que explica por qué hoy disfruta de cada entrenamiento y cada partido con la camiseta de Unión . Su recorrido incluye una experiencia en Italia, el paso por las estructuras de Roma y Empoli, momentos de frustración lejos de casa y una decisión que cambió su presente: regresar a la Argentina para volver a sentirse futbolista.

Ahora, desde la Reserva rojiblanca, trabaja para ganarse una oportunidad en Primera División, un objetivo que mantiene entre ceja y ceja, aunque sin desesperarse por los tiempos.

En una extensa charla con LT9 (AM 1150), el mediapunta repasó su camino y dejó en claro que su regreso no estuvo motivado por una cuestión económica. Incluso tenía contrato vigente con la Roma hasta 2026, pero entendió que necesitaba recuperar algo que había perdido durante su estadía europea: las ganas de competir y disfrutar del fútbol.

"Podría tranquilamente haberme quedado, yo tenía contrato y todo, así que no me importó la plata", reconoció. Y explicó qué lo llevó a elegir Unión: "Pensé totalmente con la cabeza, con el corazón, qué es lo que quería para mí y la verdad, lo que menos quiero ahora es plata. Quiero jugar, quiero divertirme, quiero disfrutar, que es lo que encontré este año".

De Europa a Unión: una decisión para recuperar la confianza

La experiencia de Solbes en Italia tuvo un comienzo prometedor. Llegó a la Roma en agosto de 2023, luego de superar una prueba de dos semanas, poco después de haber debutado en Primera División con Defensa y Justicia, justamente en un partido disputado en el estadio de Unión. Sin embargo, el recorrido que imaginaba terminó tomando otro rumbo.

"El segundo año no me tuvieron en cuenta. Los primeros seis meses en la Roma no jugué prácticamente, estaba afuera corriendo apartado y los segundos seis meses, la segunda parte del año que fui al Empoli, tampoco", contó.

La falta de oportunidades terminó pesando más que la posibilidad de continuar en Europa. Aunque inicialmente había rechazado volver porque quería una revancha, finalmente decidió que lo mejor era regresar. "No me arrepiento de nada, porque cuando lo hice, lo hice consciente de lo que quería. Necesitaba jugar, necesitaba volver a sentirme jugador", resumió.

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En Unión encontró un contexto que lo ayudó a reconstruirse. Destacó especialmente el trato de quienes forman parte del día a día del club: "Me sorprendí con la gente, con la calidad humana, tanto del utilero, cuerpo técnico, compañeros. Siento que necesitaba esa contención, ese cariño".

También influyó el vínculo familiar con Santa Fe. Su padre, Ricardo Solbes, integró el plantel de Colón que consiguió el histórico ascenso ante San Martín de Tucumán, por lo que conocía la ciudad y tenía afectos en la capital provincial. "A mí me encantó acá, me gustó mucho, me quedaría toda la vida, porque es una ciudad tranquila y me siento cómodo", expresó el juvenil.

Un futbolista diferente y el objetivo de afirmarse en Primera

El paso por el fútbol italiano también modificó sus características dentro de la cancha. Solbes explicó que dejó de ser un delantero de referencia para convertirse en un jugador con mayor libertad de movimientos y participación en la generación de juego.

"Antes yo era nueve, era nueve más posicional. Ahora me volví totalmente enganche, más suelto, por todo el frente de ataque", describió. En la Reserva tatengue trabaja junto a Alejandro Trionfini para encontrar su mejor ubicación, habitualmente partiendo desde la izquierda hacia el centro.

En cuanto al balance colectivo de la temporada, reconoció que el equipo no alcanzó el objetivo de clasificación, aunque valoró el cierre del campeonato y, sobre todo, las oportunidades que consiguieron varios juveniles para acercarse al plantel profesional.

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"Grupal no fue como lo esperábamos, obviamente la idea era clasificar. Por suerte terminamos ganando, cerramos bien el año", señaló. También consideró positivo que compañeros como Luca Ayala, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Mateo Peresutti hayan tenido posibilidades en Primera: "El club debe preferir que varios chicos estén en Primera y salgan del club antes que estar en unos cuartos de final".

En lo personal, Solbes también decidió trabajar en aspectos que considera fundamentales para su crecimiento. Después de reconocer que en Italia había atravesado una etapa de desmotivación y descuido de sus hábitos, comenzó a modificar su rutina: "Cuando llegué acá empecé la psicóloga, empecé inglés, empecé a alimentarme mejor, empecé a ir al gimnasio más tiempo, le empecé a dedicar más tiempo a lo que realmente un jugador necesita".

Su futuro inmediato todavía no está definido. El futbolista espera conocer qué decisión tomará Unión de cara a la próxima temporada, aunque se mantiene tranquilo después de haber terminado el año con continuidad. "No sé qué va a pasar en estos días, en estas semanas. Estoy tranquilo, quería terminar jugando el año y bien, así que ahora esperar", manifestó.

La posibilidad de dar el salto a Primera, naturalmente, está presente. No lo esconde ni intenta disimularlo, pero tampoco quiere que la ansiedad le juegue en contra. "Si te digo que no, te miento. Obviamente uno desea que sea ya. Pero lo que menos quiero es apresurarme y ponerme una fecha", reconoció.

Y dejó una frase que resume el momento que atraviesa: "Como vengo hasta ahora, haciendo lo mío, lo que más me gusta, disfrutando, yo creo que va a llegar el momento indicado".

Solbes volvió a encontrar en Unión un lugar para sentirse futbolista. Ahora quiere transformar esa recuperación en una oportunidad concreta en Primera, con la ilusión de que su próximo capítulo tenga como escenario el equipo profesional rojiblanco.